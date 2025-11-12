罰54萬還不怕... 孫國哲酒駕拒測3次 汽車駕照處禁考5年

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

北市交通事件裁決所今公告酒（毒）駕及拒測累犯名單，此次計有32名，在酒（毒）駕及拒測累犯2次者有25名，3次以上者有7名，名單罰鍰最高者為孫國哲，拒測累犯3次、處罰鍰54萬元。

北市裁決所表示，公告名單罰鍰最高者為孫國哲，拒測累犯3次、處罰鍰54萬元，汽車駕照處禁考5年。而累犯次數最多者為呂哲瑋，酒駕累犯4次、機車駕照處禁考3年，罰鍰部分酒測值超過酒精呼氣濃度0.25，涉公共危險罪，由警方移送司法機關辦理。

裁決所表示，公告名單中27名案件已結案，2名申請分期繳款，餘3名未結案者全數移送強制執行，移送金額30萬元。

另外，裁決所指，北市酒（毒）駕及拒測累犯3次以上，設籍本市者計有林建全、鄭凱中及侍靖恩等3名，裁決所已印製A4彩色照片海報，將提供本市各鄰里辦公處及各派出所張貼公布，加強嚇阻民眾酒後駕車行為。

裁決所提醒，有酒駕違規行為車輛牌照一律吊扣2年；累犯者處以高額罰鍰，按前次罰鍰金額加罰9至18萬元；因而肇事致人重傷或死亡，得沒入該車輛；年滿十八歲同車乘客同罰最高處罰鍰1萬5000元。

裁決所指，北市酒（毒）駕及拒測累犯3次以上，將提供本市各鄰里辦公處及各派出所張貼公布。圖／台北市裁決所提供
裁決所指，北市酒（毒）駕及拒測累犯3次以上，將提供本市各鄰里辦公處及各派出所張貼公布。圖／台北市裁決所提供

