台大女博士生遭女舍監強吻磨蹭…性騷擾不成立 法院判她勝訴原因曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

一名台灣大學女博士生指控遭林姓女宿舍輔導員親吻、擁抱、磨蹭、要求陪睡，並傳訊息、打電話騷擾，甚至找室友探查她的行蹤，她向台大申訴性騷擾，但性平會調查報告認定「不成立」，她不服提行政訴訟救濟，台北高等行政法院認定台大3名性平委員擅自找他人代理出席，性平會議組織不合法，判決撤銷處分，可上訴。

女博士生2022年9月底向台大申訴性騷擾，主張林女多次擁抱及親吻她，或擅闖房間趁她熟睡時摸身體，要求她陪睡，並壓著她磨蹭，也傳送訊息表達愛意、吃醋等，更希望她報告行蹤、介入她和同儕之間互動、連續打電話傳訊息搔擾，甚至找室友拍照、探問她的行蹤。

台大性平會組成調查小組，2023年4月17日認定性侵害及性騷擾不成立，女博士生提出申復、申訴、訴願等均被駁回，而提行政訴訟救濟。女博士生主張，台大性平會未依規定在24小時內進行教育部校安通報，且調查時程近半年也超出性平法規定。

女博士生認為，台大性平會尚未決議受理案件之前，校長陳文章就打電話給她的指導教授，表示「事情鬧大，對老師不好」，並討論如何處理，且校方未經同意即告知她的父親性平會的決議，發布新聞稿對外公開申復結果，造成她二度傷害。

女博士生也指出，她向台大心理師告知、申訴性騷擾後，林女深夜連續8通電話騷擾、要求室友拍照報告行蹤，甚至在半夜要求見面，害她只能到朋友家過夜，指控校方沒有採取立即有效補救措施。

另外，女博士生主張，本案性平會若有委員因故不克與會，為避免流會而自行委託他人代理，導致出席委員人數未達規定的最低開會人數，所做的決議也不合法，應予撤銷。

台大則反駁，認為性平會調查報告並非行政處分，性平會處置皆符合性平法、性侵害犯罪防治法的規定，另根據女博士生和林女的LINE對話內容，可知兩人2022年6月1日至9月24日互動緊密良好，相互關心、表達愛慕之意，調查小組認定性騷擾不成立，符合一般公認的價值判斷，法院應尊重調查結論。

台大也認為性平會會議組成及程序都合法，3名性平會委員因故不能親自出席會議，委託其他主管級職員出席，屬於合法代理，且校方是被動提供新聞稿回應，沒有違反性平法保密規定。

北高行認為，根據當時校台大性別平等教育委員會設置辦法，沒有規定委員可以委任他人出席，且若允許委員自行委由他人代理，將使非委員之人得知性騷擾案件資訊，損害當事人隱私及權益，但台大性平會2023年4月17日召開性平會議時，教務長、總務長及學務長3名當然委員沒有親自出席，而是由專門委員、總務處組長、學務處組長代理出席。

北高行指出，雖然當天有13人出席會議，超過總委員的半數，但其中3人是不具性平會設置辦法規定的身分，應予以扣除，因此實際與會人數僅有10人，未達委員總數的一半，組織不合法，而做出的調查報告也有違反正當法律程序的瑕疵，判決撤銷處分。

