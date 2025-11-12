快訊

各色瘀青！替友顧2歲女竟命「搭拱橋」反覆虐打 辯無償且善意上訴遭駁

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

葉姓男子入監服刑，將2歲多的女兒交給友人邱慶惟照顧，邱卻從2023年11月起，命令女童在地板濕滑的浴室「搭拱橋」體罰，或拿愛心小手拍打她臀部。女童接連瘀傷，幼兒園發覺不對勁而通報，台大醫院兒少保護醫療中心判斷有高度兒虐之虞，檢警介入。台北地院依故意對兒童犯傷害罪判葉1年6月徒刑，台灣高等法院今駁回邱上訴。

葉姓男子入監，妻子忙於工作，才委託邱慶惟照顧孩子。台北地檢署起訴指出，邱於2023年11月至12月在被害女童住處及不詳地點，要求女童在地板濕滑的浴室內做出「搭拱橋」等動作，女童因手部力量不足而滑倒，面部撞擊地板。此外，邱也拿「愛心小手」或徒手揮打女童的左右手掌、腳掌、臀部。

檢方認定邱凌虐女童6次，涉妨害幼童發育罪。北院審理時，邱辯稱自己「從小被打大」，先前也沒照顧過小孩，就以自己的經驗管教小孩，否認凌虐，還說不懂法律，看法官如何裁判就好。

北院認為邱慶惟受託協助照顧，就算要管教也應理性、平和教導，但他卻以違反人道的手段來毆打女童，對女童身心健康造成難以逆轉的傷害，違反義務的程度相當高，且犯後避重就輕，判他1年6月刑。

高院認為邱慶惟犯行事證明確，依照兒童權利公約及兒童權利委員會的解釋，應盡最大可能確保兒童的生存與發展，任何暴力侵害兒童的行為均不可接受，即便民法規定父母有於必要範圍內的懲戒權，但懲戒權也有一定的限度。女童有次被打，左眼眼窩、左臉頰、左耳殼、前額和身體多處都出現紫色、黃綠色的瘀傷，甚至手和腿還浮腫，高院批「殘忍、不人道」。

邱慶惟主張是無償且出於善意的照顧，依過去被管教的經驗，認為在危急中要讓小孩知道什麼事情不能做，才會出手管教小孩。他稱確實有管教不當，但是沒有虐待，除希望從輕量刑外，也懇求緩刑。

高院認為邱造成女童長期、持續或重複的身心苦痛，女童才2歲多，卻遭凌辱虐待，一審量刑妥適，今判上訴駁回。

葉姓男子入監服刑，將2歲多的女兒交給友人邱慶惟照顧，邱卻從2023年11月起，命令女童在地板濕滑的浴室「搭拱橋」體罰，或拿愛心小手拍打她臀部。示意圖／AI生成
葉姓男子入監服刑，將2歲多的女兒交給友人邱慶惟照顧，邱卻從2023年11月起，命令女童在地板濕滑的浴室「搭拱橋」體罰，或拿愛心小手拍打她臀部。示意圖／AI生成

