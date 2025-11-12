快訊

台版地面師案外案！戶政公務員涉收賄賣個資 土地開發業者2人到案

聯合報／ 記者蕭雅娟張宏業／台北即時報導

台北地檢署偵辦「台版地面師」發現案外案，新店戶政事務所女公務員王子誼涉在10年間配合土地業者，查詢特定不動產持有人與繼承資料，轉賣個資牟利。檢方查出呂姓、蔡姓土地開發業者涉貪汙行賄，今通知2人當案釐清案情。

北檢今年9月約談王子誼等人，王子誼涉貪汙、違反個資法罪聲押禁見獲准，涉行賄買個資男子翁英傑50萬元交保、女子賴瑞苓40萬交保、男子蔡琅湖40萬交保、女子翁英璓10萬交保、全絨公司經理王煜堤15萬交保、女子林佳樺10萬交保。

檢調追查，調查局過濾扣押物發現，王子誼涉長期販售個資，交給全絨不動產等特定土地開發業者，藉此謀取不法利益，檢察官王貞元指揮調查局搜索20處地點，約談14名行收賄被告到案。今再約談通知涉行賄的呂姓、蔡姓業者到案釐清。

據調查，詐團首腦、全絨不動產公司負責人蔡尚岳，勾結律師蔡鴻燊、法院書記官、里長、戶政辦事員、員警，偽造獨居老人代筆遺囑，過戶不動產牟利，3年內詐得11間房產，獲利1.4億元，北檢偵查後起訴蔡尚岳、蔡鴻燊共44人，一審全部判決有罪。

其中蔡鴻燊重判25年、蔡尚岳判刑14年，蔡鴻燊聽到被判25年重刑時，還當庭痛哭。公務員共犯部分，新北市永和區永樂里長許政鎧判刑3年8月、安和里長鄧長安2年6月，新北地方法院書記官游立綸2年8月，台北市警中山分局員警駱勁達4年。

新店戶政事務所人員王子誼涉收賄賣個資遭檢方聲押獲准。記者張宏業／攝影
新店戶政事務所人員王子誼涉收賄賣個資遭檢方聲押獲准。記者張宏業／攝影

個資 公務員 房產
相關新聞

高雄男網約國一少女3度無套開房 害懷孕卻拒領親生子被重判

高雄林姓男子在網路認識還在讀國中的12歲少女，涉嫌誘騙她自拍裸照，還三度約少女外出開房，讓女方懷孕，女方父親察覺女兒懷有...

基隆田園調布雙車位別墅1363萬拍定 19年LEXUS僅1500元為這原因

宜蘭分署基隆辦公室昨舉行拍賣會，「田園調布」社區一間別墅欠繳房屋稅及銀行貸款二拍，該屋37.9坪、雙平面車位屋齡3年餘且...

桃園恐怖情人重蹈覆轍弒女友 專家籲察覺1現象要小心

桃園49歲李男10日因復合不成，於前女友家外空地勒斃對方，而李男10多年前也以同樣手法勒斃當年女友，入獄服刑近年才出獄，...

各色瘀青！替友顧2歲女竟命搭拱橋反覆虐打 辯無償且善意上訴遭駁

葉姓男子入監服刑，將2歲多的女兒交給友人邱慶惟照顧，邱卻從2023年11月起，命令女童在地板濕滑的浴室「搭拱橋」體罰，或...

台版地面師案外案 戶政公務員涉收賄賣個資土地開發業者2人到案

台北地檢署偵辦「台版地面師」發現案外案，新店戶政事務所女公務員王子誼涉在10年間配合土地業者，查詢特定不動產持有人與繼承...

印尼女持偽造生日護照進出台灣7次 申請與台男結婚露餡判刑曝

陳姓印尼女子與台灣男子結婚並生育子女，為求多次來台工作，先後持3本偽造生日的護照出入境，在申請結婚面談時被我國駐印尼代表...

