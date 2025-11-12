快訊

獨／了解藍營國防預算立場 AIT處長谷立言拜會鄭麗文

宜蘭大淹水護理師急上班救人 老爸推竹筏「連人帶機車」護送女兒出勤

新壽解約議會過了！輝達是否來台設分公司 李四川這樣說

印尼女持偽造生日護照進出台灣7次 申請與台男結婚露餡判刑曝

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

陳姓印尼女子與台灣男子結婚並生育子女，為求多次來台工作，先後持3本偽造生日護照出入境，在申請結婚面談時被我國駐印尼代表處發現。彰化地方法院審結，依犯未經許可入國罪被判4罪，各處拘役20日，得易科罰金；應執行拘役60日，得易科罰金。可上訴。

判決書指出，陳女為求能來台工作，明知真實生日為西元1994年1月1日，在西元2011年申辦的護照號碼（A護照）記載出生年月日為西元1990年1月1日為虛偽，亦知道未經許可不得入出境我國，均持A護照在2011年4月20日入境、2011年5月27日出境、2012年3月26日入境。

陳女在西元2015年在台期間重新申辦護照（B護照），生日仍記載為1990年1月1日，持B護照在 2015年3月25日出境、2015年4月16日入境、2016年12月31日出境，2017年8月15入境。2024年在台期間陳女重新申辦護照，偽造生日年月日仍未變更（C護照），2024年6月14日（出境）。

陳女2024年11月21日因與我國籍陳姓男子結婚，向我國駐印尼代表處申請結婚面談，被承辦人員發現她的護照有異，扣A護照、B護照、C護照移交移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊移送偵辦。

彰化地院審酌，陳女不思循正當途徑入境，竟以附件方式進入我國，妨礙我國政府對於在入出國管理與國家安全的維護，實有不該，並考量陳女犯後坦承犯行，兼衡國中畢業智識程度、業工、家境貧寒及犯罪動機等一切情狀，量處如主文所示之刑。

且審酌陳女已與我國籍男子結婚並育有兒女，在我國生活已產生密不可分的關聯，為保障她在憲法上權利，認經以本案偵審程序及量處刑期後，尚無併予諭知於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境的必要。

彰化縣地方法院認印尼陳女已與台灣男子結婚並育有兒女，對她違法多次出入境判刑但未驅逐出境。記者簡慧珍／攝影
彰化縣地方法院認印尼陳女已與台灣男子結婚並育有兒女，對她違法多次出入境判刑但未驅逐出境。記者簡慧珍／攝影

護照 印尼 生日 移民署
