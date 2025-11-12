快訊

老闆出軌讓渡公司又送500萬給妻 偷吃被抓包想反悔敗訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄黃姓男子外遇被妻子抓到，他將名下的裝潢公司經營權讓渡給妻子，還另簽立500萬元本票，結果簽完協議後，黃男又被抓到偷吃，夫妻鬧上法院，最後判黃男及小三鍾女要賠20萬元，黃男賠完後不認先前所簽協議，提告要求撤銷，被法院駁回敗訴。

2022年間，黃姓男子帶著鍾女喝咖啡，還手牽手一起逛街，幾天後到摩鐵開房，偷吃行蹤全被妻子掌握，當時黃男為了安撫妻子，不僅簽下500萬元本票，還將名下的裝潢公司經營權讓渡給妻子。

結果同年9月，黃男與鍾女幽會時又被妻子抓到，不僅帶著鍾女喝咖啡，兩人還多次進出摩鐵，氣得黃妻向黃男、鍾女共求償100萬元，法官最後判兩人應賠償黃妻20萬元確定，兩人已完成給付。

黃男事後不甘心，認為他先前已經簽過500萬元本票和公司讓渡書給妻子，又完成賠償，當初所簽的協議應該不算數，提告要求撤銷500萬元本票的債權。

但高雄簡易庭法官發現，黃男簽本票和讓渡書的時間是2022年8月，公司則是同年7月讓渡，黃妻提告黃男、鍾女侵害配偶權的時間點則是2022年9月，兩者並無因果關係，判黃男敗訴，當初所簽協議有效。

黃男不服上訴，二審法官也不認同黃男理由，認定一審認事用法無誤，判黃男敗訴，仍須履行本票債權，全案仍可上訴。

高雄黃姓男子出軌和妻子簽下500萬元本票，事後偷吃又被抓包想要反悔，提告結果吞敗。圖／AI生成
高雄黃姓男子出軌和妻子簽下500萬元本票，事後偷吃又被抓包想要反悔，提告結果吞敗。圖／AI生成

