嘉義分署「五打七安」法拍人氣沸騰 35支公仔討論度最高…入帳2萬6千

行政執行署嘉義分署昨天舉辦「雙11五打七安法拍會」，雖逢鳳凰颱風來襲前夕，現場仍湧入大批民眾參與競標，熱度不減。其中最受矚目的莫過於一批查封公仔與玩偶，包含人氣角色「寶可夢」、「鬼滅之刃」等，拍賣過程競熱烈，共拍出35支，成交總金額達2萬6832元，成為全場討論度最高的亮點，甚至吸引2名外籍買家現場競標收藏。

嘉義分署指出，拍賣物件有雲嘉地區不動產及車輛、股票等，分署大廳擺放各種變賣物件，包括時下最熱門的公仔玩偶、弱勢義務人當日現做的麵包及產區直送的新鮮農產品等，雖逢鳳凰颱風來襲前夕，仍吸引許多民眾前來應買，其中公仔及玩偶更是眾人矚目焦點，人潮洶湧爭相購買，有2名外籍人士買下數件寶可夢玩偶。

本次法拍同時進行廢棄物清理法案件犯罪工具拍賣，拍出雲林地檢署查扣之曳引車及拖車，經檢察官廖易翔與拍賣書記官生動介紹，最終以62萬元拍定。不動產部分拍出嘉義縣竹崎鄉及雲林縣土庫鎮各1筆土地，拍定總金額達445萬餘元。動產部分（含車輛、股票、農產品等）拍賣金額達98萬餘元，整場拍定總額突破540萬元。

拍賣現場並結合「政府普發現金與反詐騙宣導」，由嘉義市警局刑警大隊及分署執行官共同提醒民眾警覺詐騙話術。