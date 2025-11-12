颱風過後管路破裂致生壁癌、發霉 樓下告樓上求償36萬勝訴

去年7月間凱米颱風過境，林姓男子位在台南東區3樓房屋廚房、客廳、樓梯間天花板、牆面滲漏水致生壁癌、發霉，經查才發現同棟4樓屋內管路破裂、漏水層失效所致，經估價後需花費36萬元修繕，他對4樓住戶提告，請求容許其為修繕其不漏水目的進入4樓房屋並給付36萬元勝訴。

然而，4樓蘇姓住戶，經合法通知，未於言詞辯論期日到場，也未提出書狀作任何聲明或陳述。台南地院認事證明確作出判決。

林男及律師主張，蘇既為4樓房屋所有權人，應盡修繕、管理、維護4樓房屋義務，惟自去年間凱米颱風過境後，蘇放任其所有4樓房屋內管路破裂、漏水層失效，置之不理，使他所有3樓房屋內廚房、客廳、及3樓、4樓房屋樓梯間天花板、牆面持續發生滲漏水現象，進而蔓延產生壁癌、發霉，致他所有的3樓房屋廚房、客廳、樓梯間天花板、牆面因而受毀損，需花費36萬8000元修繕。

因此，他依民法相關規定，請求蘇應容忍他及其指定之人員為維護修繕3樓房屋至不漏水狀態目的範圍內，進入4樓房屋外，另請求蘇給付36萬8000元。

台南地院表示，林男所主張事實，根據他提出3樓、4樓房屋建物登記謄本、漏水狀況照片、工程估價單為證，並已合法送達起訴狀繕本及開庭通知，蘇男未於言詞辯論期日到場爭執，也未提出任何書狀以供地院斟酌，應視同自認，堪認林男主張為真實。