住宅工人自學改造手槍還自製子彈 遭重判7年6月刑期

高雄市一名李姓住宅修繕工人因缺錢花用，竟然動手自行改造槍支想販賣牟利，不到半年就被他研究成功，不僅把模型槍手工鑽出膛線，甚至採用鎢鋼磨成撞針，還自行「手搓」子彈，被查獲後警方測試果然具有殺傷力，因遭認定對社會治安造成潛在危險，法官重判他7年6個月有期徒刑。

判決指出，李姓男子去年12月透過朋友得知嘉義市有模型店在販賣模型槍，他便拿了4萬5千元委託朋友幫他代購，還給了5千元代購費給朋友，不過買來的模型槍槍管並未貫通，而且也沒有撞針等擊發機構裝置，他便萌生改造販賣牟利的意圖。

李男後來陸續從網路購買膛線刀、膛線刀加工輔助工具、相關零件，並且自行動手改造模型槍，將槍管貫通，以膛線刀鑽入膛線，並以砂輪機將鎢鋼條磨成撞針，以火加熱撞針讓撞針硬化成型後置入槍內，再組裝上開槍管、彈簧，順利製造出一把可擊發的手槍。

不過改造出手槍後因為缺子彈，李男又在家中將買到的火藥填裝入金屬彈殼內，再組合金屬彈頭、金屬彈殼及底火，順利製造出10顆子彈，其中9顆已製造完成具有殺傷力。

李男因頻繁上網購買改造手槍的相關零件而遭警方盯上，警方今年6月持搜索票上門搜索，果然發現他改造槍支的行為。

他辯稱是因為興趣才會試著改造模型槍，並沒有傷人犯罪意圖，而且製造後一直放在家中沒有帶出外，希望獲得減刑。不過他也曾坦承因當時急需用錢，曾想販賣槍支，但沒有找到買家而作罷。