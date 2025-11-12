快訊

前書記官偷拍已入獄 另涉貪今庭審爆哭「久沒見孩子」求輕判

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

士林地檢署前書記官林顥倫長期偷拍多名女性如廁，遭判刑3年6月徒刑，已入監服刑；他另涉侵占贓證物、拷貝刑案私密影像，士林地院今開庭審理，林痛哭「很久沒見家人，拜託讓我早點回家」，全案辯結，將於明年1月7日宣判。

起訴指出，林2013年1月1日調任士林地檢署書記官，2021年3月13日至2023年3月10日間，擔任贓物庫書記官，負責收受、管理、拍賣、發還、銷毀贓證物，期間卻取走應沒收銷毀的隨身碟、筆電、手機、記憶卡、針孔攝影機等，另使用公務電腦，將扣案刑案影像複製到自己的隨身碟中。

檢方認定，林涉嫌貪汙治罪條例「公務員侵占公有財物罪」、「公務員利用職務上機會無故取得公務電腦或其相關設備電磁紀錄罪」。

檢方論告指出，林的辯護人雖主張扣案物是私人物品，國家只是暫時保管，林無涉職務上侵占罪，但相關扣案物經檢方處分銷毀，本身就是公義範圍，地檢署需杜絕扣案物流入市面，民眾也期待妨害秘密案相關影像不再流出。

妨害電腦使用部分，檢方認為，法律保護的是電磁紀錄而非設備；林的辯護律師則認為，檢方指稱扣案物是公物，缺乏法律依據，妨害電腦使用相關法條立法目的在於保護資安，林所為實際上無資安危害。

針對量刑，林的辯護人說，林有窺視症，是因為自身有不能自制的衝動，並無貪汙、侵占犯意，且偵審時自白犯罪、欲繳回犯罪所得、不法價值不到5萬元，請法院審酌給予減刑機會。

檢方則主張，林所持有的硬碟等物，是非自願情況下遭查扣，此案不是用減刑，且貪汙對民眾來說是「國家級的背叛」，不該只衡量不法價金多寡，而是要考慮對信任的破壞。

檢方說，檢方知道林可能有自己的「課題」要面對，但課題每個人都有，林認罪後要面對應該承擔的「債」，債結清後才是更生的開始。

林顥倫說，他之前是生病了，透過服藥確實改善了，已經沒有那些意念了，入監服刑後也很認真在反省，盡力達成跟家人之間的承諾，「早點回家」；談及家人時，他崩潰痛哭，「我已經很久沒看到家人小孩了，拜託讓我早點回家。」

法官諭知，此案證據調查完成，且辯論終結，訂2026年1月7日上午11時宣判。

士林地方法院。記者李隆揆/攝影
士林地方法院。記者李隆揆/攝影

侵占 家人 書記官 偷拍
