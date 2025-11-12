快訊

越籍「山老鼠」盜南投林班地珍貴扁柏360公斤 要關…得罰500萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

越南籍陳姓男子在去年2月、3月間與多名同鄉，前往南投縣凌霄殿後方山區的惠蓀林場林班地，盜砍台灣扁柏，警方發現後，循線查獲，陳等人盜砍台灣扁柏360公斤，一審依違反森林法，判陳2年8月徒刑，併科罰金500萬元，陳上訴請求輕判，台中高分院近日駁回上訴，維持原判。

檢警調查，越南籍陳姓男子與多名同鄉，分別在去年2月、3月間，聯繫台灣林姓司機，協助載運前往南投縣凌霄殿後方山區的惠蓀林場所，在林班地內竊盜台灣扁柏的貴重林木，後經國家森林資源監測志工發現後通報。

檢警在今年3月間前往南投縣一處鐵皮屋搜索，查獲陳姓男子、涉案扁柏360公斤及車輛等證物，警詢後依違反森林法罪嫌送辦。

南投地院審理時，陳男否認犯行，辯稱僅是與朋友前往山上遊玩，沒有砍木頭或行竊木頭，「難到不能在朋友家作客嗎」。

南投地院審認，根據台灣司機、警員及搜索查扣木頭等證據，認定陳男辯詞不足採信，考量陳男否認犯罪，且國家森林具有涵養國土，孕育自然生物之效，對自然生態與環境保護有重大意義，且生長歷程甚久，破壞後之復育工程非易，陳為一己之私，結夥他人竊取我國森林主產物貴重木扁柏，侵害我國森林保育及國土保安，行為實不可取。

一審依違反森林法，兩次犯行，分判1年4月、併科150萬元，以及2年、併科400萬元，應執行2年8月，併科罰金500萬元。

陳男不服上訴台中高分院，坦認犯行，僅請求從輕量刑，二審審酌，一審已針對相關情狀，予以考量，未逾越法定刑度，也沒有濫用自由裁量得權限，也無違背公平正義精神、比例原則及罪刑相當原則，其量刑並無不當或違法的情形，駁回陳男上訴，維持一審原判。

越南籍陳姓男子涉在去年間與同鄉在南投縣盜砍台灣扁柏，二審駁回上訴。圖／本報資料照
越南籍陳姓男子涉在去年間與同鄉在南投縣盜砍台灣扁柏，二審駁回上訴。圖／本報資料照

南投縣 森林 山老鼠
