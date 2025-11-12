快訊

姑婆LINE姪孫想用4000替侯友宜拉總統票 叮囑勿對外說…下場超慘

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

徐姓婦人為支持國民黨提名的總統候選人侯友宜，大選前用LINE傳訊息給徐姓姪孫「投給侯友宜好嗎？回去給你4000元」被檢舉賄選，台北地院審理，認為她僅對親人行求賄賂，依總統副總統選舉罷免法行求賄賂罪判徐婦有期徒刑2年，緩刑3年。可上訴。

判決主文說，徐婦應向公庫支付20萬元，接受5場次的法治教育課程，沒收或追徵未扣案的4000元賄款，犯案工具手機則沒收。

判決指出，71歲的徐婦2024年1月6日總統大選前在台北市住處傳LINE給徐姓姪孫「這次我希望你跟婷（姪孫之妻名）投給侯友宜好嗎？謝謝您，姑婆只想投給下一代可以平安的過日子」。

徐婦再傳「柯文哲一人黨，選上了，處事很難，經濟更糟糕」、「賴清德愛台毒，台灣太危險不安定，拜託你喔」，最後表示「回去給你4000元，不要對外說，謝謝你，合十」。

她的姪孫回了一個微笑貼圖，未置可否，有人持螢幕截圖向台北市刑警大隊檢舉徐婦涉及賄選，檢警查辦時，徐婦坦認犯行，檢方依總統副總統選舉罷免法行求賄賂罪起訴徐婦。

法院開庭審理認為，行求賄賂不以對方允諾為必要，徐婦雖只傳送文字訊息，也尚未交付賄款，仍構成行求賄賂罪。

判決書指出，賄選是敗壞選風的主要根源，扭曲民意的真實性，影響選舉的公正性與社會風氣，徐婦行為應予譴責，不過，本罪法定刑度為3年以上、10年以下，徐婦試圖買票的影響層面、情節並不嚴重，若科以最低刑期仍顯情輕法重，依刑法規定減刑，判她2年徒刑，並宣告緩刑3年。

新北市長、2024年國民黨提名總統候選人侯友宜。圖／聯合報系資料照片
