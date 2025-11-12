他停車場撲倒女…摀嘴扯衣舔耳下體頂臀 這原因改判2年

洪姓男子今年3月間在嘉義縣某停車場，見女子站在轎車後座旁彎腰整理物品，佯裝攀談後突將她推入後座，壓住上半身，摀嘴將衣服扯開後舔耳、下體頂住臀部，她乘隙鑽出車外逃跑，一審認他犯強制性交未遂罪處4年2月，惟二審認他未脫褲且無生理反應，改認強制猥褻罪處2年。

洪不但否認犯案，指他所稱「向女子搭訕時，臨時起色心，並撲倒女子及要親她臉頰」等語，都是警員叫他要照著其意思講，且要他在檢察官訊問時，也要照著警詢筆錄講，檢察官就會放他出去。

台南高分院認為，洪於警詢時並未供稱「其臨時起色心，而將女子撲倒，並要親她臉頰」一節，而於偵訊時始供稱上情，並於原審訊問中再為相同供述，自無洪所指警員利誘他為不實自白。

同時，洪曾因違反毒品危害防制條例、竊盜、毀棄損壞、傷害、妨害公務、殺人未遂、詐欺及偽造文書等案件，數次遭檢察官提起公訴，洪既前已有經檢察官偵訊經驗，對於攸關自己權益重大之事項，且知悉可能面臨涉犯強制猥褻如此刑責不輕罪名，若警方確有以不正方法詢問，他哪有可能不向檢察官陳明遭警員違法詢問道理。

台南高分院表示，洪於警詢中供詞，與女子指述存有差異，而仍有否認犯行狀況，實不似有照著警員意思而回答，顯應是出於自由意志而為供述，才有否認女子部分指控內容。

台南高分院指出，洪辯稱，於原審作證女子，與警方所提供截圖內的人，衣服及臉孔均不同，所以女子僅是假的被害人，並非他當日接觸的人。

惟據報到場員警陪同女子至朴子分局，經女子同意而對其左臉頰採證送驗，檢出其唾液。女子於原審作證時，數度哽咽、流淚，並稱「我到現在想到還是覺得很噁心」。

台南高分院指出，原審認洪基於強制性交犯意所為，僅未能得逞，而論以強制性交未遂罪。惟洪否認有何強制性交犯意，僅曾於偵訊及原審訊問中坦認他有猥褻女子意思，而從他客觀行為來看，他並未脫下自己褲子，且依女子於原審證述，洪以下體頂住其臀部時，並未出現生理反應，女子也無法記憶洪是否有掀其裙子舉動，實在無法認洪除猥褻女子外，尚有何顯現欲對女子為強制性交意思舉動。