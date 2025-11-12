嘉義男夜跑摔傷要國賠 視訊7分鐘找地磚元凶…法院：違反常情不採信

嘉義縣有名男子夜跑時跌倒受傷，自認是被人行道突起的地磚絆倒，向嘉義縣政府提告國賠10萬元，一審駁回，男子不服上訴；二審法院認為，他與妻子事後透過視訊花7分鐘「尋找跌倒原因」的說法，與常情不符，維持原判，全案定讞。

判決指出，馬姓男子於去年7月11日晚間7時許沿嘉朴公路跑步，行經博愛路某路口處時摔倒受傷，主張該處地磚突起約5公分，嘉義縣政府沒有妥善維護人行道，應負損害賠償責任。他提供跑步軌跡圖、受傷照片、急診收據與Google街景圖等資料佐證，強調該處燈光昏暗，肉眼難辨突起磚頭。

法院審理，男子並無現場報警或監視畫面佐證。證人（即妻子）表示，當晚約7時30分接到丈夫視訊電話，兩人通話7分多鐘，其間丈夫一邊檢視傷口、一邊以鏡頭查看周遭環境，才在視訊過程中發現路面突起。法官認為，若真因地磚突起絆倒，依常情應能於跌倒後，於短時間內即能輕易查知跌倒原因，不會過了1分鐘才視訊，再花7分鐘尋找「跌倒元凶」，此情節與生活經驗不符。