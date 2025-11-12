快訊

彰化密醫看牙28年…一審獲緩刑 檢方上訴成功判要關

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣莊姓男子未具牙醫師資格，仍從1992年開始，開設牙醫診所，替人裝設假牙。去年間衛生局接獲檢舉後查獲莊違反醫師法，一審判刑8月，緩刑2年，公益捐30萬元。檢方不服上訴，認為莊非法行醫20多年，非單一偶然犯罪，二審審酌，一審未諭知緩刑理由與法條，因此撤銷緩刑宣告，判刑8月。

台中高分院指出，一審雖依違反醫師法，判莊8月、緩刑2年、公益捐30萬元，但一審在論罪科刑欄，沒有任何諭知緩刑的理由、法條依據，有判決理由不備的違法，加上莊男曾犯公共危險罪，遭判刑3月，已執行完畢，莊男不符合「未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告」的緩刑條件，因此撤銷緩刑，判刑8月、公益捐30萬元，仍可上訴。

檢方調查，彰化縣莊姓男子未依法取得牙醫師資格，仍在1992年前某時起至2020年間，開設牙醫診所，替患者製作、裝設假牙、牙套；磨、修牙齒等醫療行為，收取費用，經民眾檢舉後，由衛生局及轄區警方查獲。

一審時，莊男坦認犯罪，法官依違反醫師法，判刑8月、緩刑2年、公益捐30萬元，檢方不服上訴台中高分院，檢方指出，莊男違反醫療法時間長達20多年，非單一偶然犯罪，其行為已使國民健康暴露於高度風險當中。

另外莊男也未與被害人達成和解，無積極彌補告訴人損害作為，犯後態度不佳，一審量刑過輕，請求撤銷改判。

彰化縣莊姓男子非法行醫28年，一審判莊男緩刑，台中高分院撤銷緩刑。圖／本報資料照片
