帶3公尺長鱷魚到立法院抗議 法官裁定「危險動物」罰鍰出爐

阮姓男子帶著畜養的3公尺長河口鱷在立法院大門前道路陳情，警方依違反社會秩序維護法將他移送法辦。台北地院審理，依畜養之危險動物出入有人所在之道路事由，裁定阮罰鍰1萬元，河口鱷沒入。可抗告。

台北市政府警察局中正第一分局移送說，阮2025年10月17日上午5時30分在立法院前帶著所畜養的河口鱷1隻，出入有人所在的道路；警方對阮製作警詢筆錄，檢附8張蒐證照，將河口鱷扣案，把阮移送法辦。

依網路資訊，河口鱷為世界上攻擊性最強、體型最大的鱷魚之一，成體可長達5公尺、重逾500公斤，是自然界頂級掠食者；警方調查，阮因不滿農業部預告將禁止一般民眾飼養河口鱷，擔心生計受影響，才雇吊卡車載運河口鱷北上立法院門口，意圖野放抗議。

法官認為，社會秩序維護法規定，畜養的危險動物出入有人所在之道路、建築物或其他場所者，可處3日以下拘留或1萬2000元以下罰鍰，所謂危險動物，指的是具有傷人習性的動物而言，如虎、豹、獅、蛇等。

法官調查，阮畜養的河口鱷具有傷人習性，屬於「危險動物」，阮卻未嚴加看管、施以必要的看顧照護，竟然以貨吊車恣意出入立法院大門前的道路，對公眾安全帶來不可控風險，應嚴予非難。