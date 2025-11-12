帶3公尺長鱷魚到立法院抗議 法官裁定「危險動物」罰鍰出爐

快訊

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

阮姓男子帶著畜養的3公尺長河口鱷在立法院大門前道路陳情，警方依違反社會秩序維護法將他移送法辦。台北地院審理，依畜養之危險動物出入有人所在之道路事由，裁定阮罰鍰1萬元，河口鱷沒入。可抗告。

台北市政府警察局中正第一分局移送說，阮2025年10月17日上午5時30分在立法院前帶著所畜養的河口鱷1隻，出入有人所在的道路；警方對阮製作警詢筆錄，檢附8張蒐證照，將河口鱷扣案，把阮移送法辦。

依網路資訊，河口鱷為世界上攻擊性最強、體型最大的鱷魚之一，成體可長達5公尺、重逾500公斤，是自然界頂級掠食者；警方調查，阮因不滿農業部預告將禁止一般民眾飼養河口鱷，擔心生計受影響，才雇吊卡車載運河口鱷北上立法院門口，意圖野放抗議。

法官認為，社會秩序維護法規定，畜養的危險動物出入有人所在之道路、建築物或其他場所者，可處3日以下拘留或1萬2000元以下罰鍰，所謂危險動物，指的是具有傷人習性的動物而言，如虎、豹、獅、蛇等。

法官調查，阮畜養的河口鱷具有傷人習性，屬於「危險動物」，阮卻未嚴加看管、施以必要的看顧照護，竟然以貨吊車恣意出入立法院大門前的道路，對公眾安全帶來不可控風險，應嚴予非難。

裁定說，審酌阮姓男子違犯情節、品行、年齡、智識程度、所生危害及行為後的態度等一切情狀，依法裁處罰鍰，並宣告河口鱷沒入。

嘉義一名經營河口鱷養殖場的阮姓男子日前凌晨雇吊卡車載運近3公尺長的鱷魚北上立法院門口。本報記者／翻攝
嘉義一名經營河口鱷養殖場的阮姓男子日前凌晨雇吊卡車載運近3公尺長的鱷魚北上立法院門口。本報記者／翻攝

動物 立法院 法官 鱷魚
相關新聞

白狼張安樂兒子張瑋侵占公司款潛逃 妻子王姝茵犯銀行法判1年7月

統促黨總裁「白狼」張安樂的兒子張瑋經營的「華夏大地」旅行社驗資不實、侵占資產，最高法院去年底將張瑋依違反商業會計法等8罪...

高雄男網約國一少女3度無套開房 害懷孕卻拒領親生子被重判

高雄林姓男子在網路認識還在讀國中的12歲少女，涉嫌誘騙她自拍裸照，還三度約少女外出開房，讓女方懷孕，女方父親察覺女兒懷有...

基隆田園調布雙車位別墅1363萬拍定 19年LEXUS僅1500元為這原因

宜蘭分署基隆辦公室昨舉行拍賣會，「田園調布」社區一間別墅欠繳房屋稅及銀行貸款二拍，該屋37.9坪、雙平面車位屋齡3年餘且...

他停車場撲倒女…摀嘴扯衣舔耳下體頂臀 這原因改判2年

洪姓男子今年3月間在嘉義縣某停車場，見女子站在轎車後座旁彎腰整理物品，佯裝攀談後突將她推入後座，壓住上半身，摀嘴將衣服扯...

嘉義男夜跑摔傷要國賠 視訊7分鐘找地磚元凶…法院：違反常情不採信

嘉義縣有名男子夜跑時跌倒受傷，自認是被人行道突起的地磚絆倒，向嘉義縣政府提告國賠10萬元，一審駁回，男子不服上訴；二審法...

彰化密醫看牙28年…一審獲緩刑 檢方上訴成功判要關

彰化縣莊姓男子未具牙醫師資格，仍從1992年開始，開設牙醫診所，替人裝設假牙。去年間衛生局接獲檢舉後查獲莊違反醫師法，一...

