白狼張安樂兒子張瑋侵占公司款潛逃 妻子王姝茵犯銀行法判1年7月

統促黨總裁「白狼」張安樂的兒子張瑋經營的「華夏大地」旅行社驗資不實、侵占資產，最高法院去年底將張瑋依違反商業會計法等8罪各處可易科罰金之刑2到4月，另業務侵占罪判處1年刑定讞。兒媳王姝茵判處可易科罰金之刑10月，緩刑4年，但她被訴違反銀行法無罪部分撤銷發回。台灣高等法院更一審今駁回王女上訴，銀行法部分維持1年7月徒刑。

張瑋、王姝茵共犯業務侵占罪的犯罪所得各694萬9000元沒收；華夏大地旅行社有限公司因張瑋、王姝茵及張安樂（77歲）之違法行為而取得之財產上利益38萬4661元沒收。同案被告原本包括張安樂、張瑋與前、後任統促黨主席李新一、張馥堂、黨工張陳淑媜、張瑋的妻子王姝茵。

張瑋今年3月通知張瑋服刑，卻多次傳喚不到，法務部調查局懷疑張瑋早在去年11月便棄保潛逃至香港，8月28日將他列入「外逃通緝犯」名單，檢舉獎金最高25萬元。

台北地檢署起訴指出，統促黨2006年間成立時，未設政治獻金專戶，張安樂與前任黨主席李新一、黨工張陳淑媜卻收受個人捐贈的政治獻金，犯政治獻金相關舊法。此外，張瑋所經營的「華夏大地」旅行社專接中國旅行團，旅行社2010年11月辦公司登記時，張瑋向友人借款600萬元作登記資本，涉嫌驗資不實、犯公司法、違反商業會計法、偽造文書罪。檢察官也指控張安樂、張瑋、王姝茵聯合侵占「華夏大地」旅行社的資產1389萬元；2014年、2015年由韜略公司匯給華夏大地旅行社的896萬元，也遭挪用，涉犯業務侵占罪。

張安樂還被控指示張瑋、王姝茵以「華夏大地」旅行社名義承租10輛小貨車，交由統促黨黨工胡大剛無償調度，卻申報租金支出；張安樂匯款給大陸黃姓台商，犯違反銀行法等罪。檢方的指控繁複，但北院審理後，認為無從認定張安樂知悉統促黨依法申報成立捐贈政治獻金專戶「前」，已收過政治獻金，認定張他未違法，僅依違反稅捐稽徵法、刑法使公務員登載不實2罪判8月得易科罰金之刑。

北院認定華夏大地旅行社違反公司法，張瑋犯業務侵占、業務登載不實、違反商業會計法等9罪；王姝茵被控犯業務侵占、違反銀行法部分，判決有罪；黨工陳淑媜則判應執行6月徒刑，得易科罰金18萬元；統促黨前、後任主席李新一、張馥堂無罪。

高院開庭時，張瑋表示未參與地下匯兌，王姝茵則說是張瑋叫她存提款、轉匯，沒有告知是來自何處的錢。案件中的華夏大地旅行社為「參與人」，一審宣告沒收71萬元。高院改判王姝茵銀行法部分無罪，但她仍犯商業會計法、業務侵占等8罪，判10月得易科罰金之刑，獲緩刑4年，須服義務勞務80小時，參加3場法治教育。但最高法院認為王姝茵長期支付人民幣給黃姓女子，黃女以新台幣給付，金額逾千萬，王女從中賺取匯差利益，撤銷她無罪部分，發回更審。

高院更一審審理後，認為王姝茵犯修正前銀行法第125條第1項前段「非法辦理國內外匯兌業務罪」，維持一審1年7月徒刑。