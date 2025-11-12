高雄男網約國一少女3度無套開房 害懷孕卻拒領親生子被重判

高雄林姓男子在網路認識還在讀國中的12歲少女，涉嫌誘騙她自拍裸照，還三度約少女外出開房，讓女方懷孕，女方父親察覺女兒懷有身孕，氣得報警，一審林男被判4年半，高雄高分院審理後，因林上訴程序不完備，駁回他上訴，維持原審刑度。

警方調查，2023年初，被告林男經由網路，認識12歲少女，明知她就讀國中一年級，且未滿14歲，經交往成為男女朋友後，傳訊息給女方「既已交往，想看妳胸部」，要求她拍攝裸露胸部3張照片給他觀賞。

林男隨後食髓知味，分別在2023年3月、9月和10月間，三度帶少女前往高雄市摩鐵嘿咻，且未做任何保護措施

後來，少女父親察覺她懷孕，才知道女兒跟林男發生關係，報請市警局婦幼隊處理，員警傳喚林男到案說明，製作筆錄後，依強制性交罪、兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌，函送高雄地檢署偵查起訴。

高雄地院審酌林男雖坦承犯行，但未與少女達成和解及領養小孩，使得孩子得由社會局安置，法官認為他觸犯3罪，各處有期徒刑3年2月，併執行刑4年半。