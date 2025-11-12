金融男傳妻裸胸性感照給女鄰居…辯「妻想3P」遭打臉得關、賠12萬

台中市一名從事金融業的男子已婚，2022年時將妻子穿著性感內衣、裸露胸部的相片給女鄰居，探詢「3P」意願，妻子發現後提告妨害秘密，求償150萬元，法院，男子辯稱妻子是雙性戀，由他探詢，照片也是妻子用他手機傳送，但法官傳喚女鄰居，檢視訊息，確認妻子不同意與另名女子發生關係，非雙性戀，法院判男子8月徒刑，民事近日審結，判賠12萬元確定。

判決指出，一名人妻在去年間向從事金融業的丈夫提告妨害秘密、求償150萬元，人妻指控，她曾在2020年底時，透過LINE通訊軟體，將穿著性感內衣，裸露胸部的兩張相片傳給丈夫，但丈夫在2022年4月間，未經她同意，即將照片傳給女鄰居，侵害她隱私權，造成她精神痛苦。

台中高分院審理時，男子辯稱，妻子是雙性戀，雙方已協議好共同尋找其他女子，發展三人性關係、俗稱3P，由他主導挑選對象與聯絡事宜，兩張照片也是妻子使用他的手機傳給女鄰居的。

法官找來女鄰居作證，女鄰居證稱，男子曾傳妻子裸照給他，詢問是否藉此增加情趣，甚至還提到3P一事。

法官檢視男子與妻子對話發現，男子曾提到「我不知道怎麼平衡。想3P、想看妳跟女生」、「不想逼妳做妳不想做的事」，當時妻子回應「我對女生沒感覺」、「我對任何其他人都沒有特別想法」、「我沒有想要」等語。