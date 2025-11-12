人夫戀上女上司共築愛巢 妻氣炸提告獲賠30萬

桃園一名結婚近30年陳姓人夫，2022年底聲稱為了工作方便，就近在外租屋，陳妻攜兒前往探視，驚見屋內不少女性衣物及用品，追查發現竟是老公的女上司，氣炸提告請求賠償精神慰撫金60萬元，桃園地院審酌，認定賴女確有逾越一般朋友分際之行為，判賠30萬元。

陳男的妻子主張，她與丈夫於1993年9月26日結婚，育有2名子女，賴女明知這段婚姻關係存在，卻自2022年12月間起，與陳男交往甚至同居。她認為此舉已然逾越一般男女正常交往分際，嚴重侵害她的配偶權，使她精神上受有痛苦，依民法相關規定，請求賴女賠償新台幣60萬元。

賴女抗辯，否認與陳男有不當交往或同居行為，聲稱他們2人僅是車行老闆與員工的關係，賴女說，陳男租屋處內的女性用品並非她所有，實際上與陳男同居的另有其人，至於她租用同一社區的停車位，僅是為了方便幫陳男載送該名「實際同居女性」進出住處。

法院調查時發現，陳男租屋合約上緊急聯絡人即為賴女，車位亦登記為賴女名下車輛使用，且陳男曾向兒子坦承與車行女老闆同住；法官認為，陳夫與賴女確實自2022年12月起共同生活，行為已侵害陳妻的配偶權。