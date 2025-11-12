快訊

台中離譜搶案…2男洗劫住戶百萬還想滅口 先迷昏再猛添炭火

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中西屯區去年發生離譜搶案，謝姓、胡姓男子覬覦廖姓住戶家境優渥，半夜闖入持刀挾持、綑綁再洗劫數百萬元，2人怕事跡敗露竟想滅口，迷昏廖再燒炭企圖製造成意外，過程見廖甦醒還命他繼續睡同時猛添炭火，檢方偵結依殺人未遂等罪嫌起訴謝男，胡姓同夥逃亡通緝中。

檢警調查，謝男、胡男2024年6月2日凌晨1點多，闖入廖姓被害人家中，持刀命廖進入廁所將他綑綁，再大肆搜刮屋內港幣68萬元、韓幣4000萬元，及數萬元台幣、名牌包及勞力士金表。

2人又命廖交出提款卡及密碼，由謝開廖男的車四處找提款機盜領244萬元後，再由胡持搶來的外幣至彰化員林兌換。

謝、胡為避免強盜犯行曝光，竟萌生殺人犯意，當晚8點多持蠻牛添加藥物逼廖喝下昏睡，還買木炭、火種在屋內點燃，企圖營造廖是一氧化碳中毒意外死亡假象；隔天廖醒來，驚覺一旁有燃燒中木炭，趕緊丟入馬桶熄滅卻被胡發現。

胡一邊命廖躺在床上繼續睡，一邊則持續添加木炭，所幸廖早已清醒偷偷開窗，並趁機打110報案稱「在家裡被綁架，對方有刀、槍，需警盡快協助」，謝、胡見警方趕來各自逃逸再會合，胡最後將搶來的50萬元分給謝當酬勞。

檢方訊時，謝男僅坦承強盜，否認殺人未遂，辯稱是按胡的指示才買木炭，不知道目的是什麼；胡男的女友則證稱，6月3日她開車載胡去找律師，胡稱自己卡到強盜案，可能會關10幾年，後來下車後就沒跟他聯繫。

檢方並調閱廖男帳戶明細，發現6月2日有每筆10至15萬元頻繁領出，且監視器也拍下謝男到ATM提領，另廖男體內也驗出疑似化學物中毒、鼻孔有黑色物質殘留，屋內也有燃燒過炭盆。

檢方認為謝男犯嫌明確，偵結依加重強盜、殺人未遂及偽造文書等罪嫌起訴他。

台中地檢依強盜、殺人未遂等罪嫌起訴謝男，另胡男通緝中。記者曾健祐／攝影
台中地檢依強盜、殺人未遂等罪嫌起訴謝男，另胡男通緝中。記者曾健祐／攝影

相關新聞

白狼張安樂兒子張瑋侵占公司款潛逃 妻子王姝茵犯銀行法判1年7月

統促黨總裁「白狼」張安樂的兒子張瑋經營的「華夏大地」旅行社驗資不實、侵占資產，最高法院去年底將張瑋依違反商業會計法等8罪...

高雄男網約國一少女3度無套開房 害懷孕卻拒領親生子被重判

高雄林姓男子在網路認識還在讀國中的12歲少女，涉嫌誘騙她自拍裸照，還三度約少女外出開房，讓女方懷孕，女方父親察覺女兒懷有...

基隆田園調布雙車位別墅1363萬拍定 19年LEXUS僅1500元為這原因

宜蘭分署基隆辦公室昨舉行拍賣會，「田園調布」社區一間別墅欠繳房屋稅及銀行貸款二拍，該屋37.9坪、雙平面車位屋齡3年餘且...

帶3公尺長鱷魚到立法院抗議 法官裁定「危險動物」罰鍰出爐

阮姓男子帶著畜養的3公尺長河口鱷在立法院大門前道路陳情，警方依違反社會秩序維護法將他移送法辦。台北地院審理，依畜養之危險...

金融男傳妻裸胸性感照給女鄰居…辯「妻想3P」遭打臉得關、賠12萬

台中市一名從事金融業的男子已婚，2022年時將妻子穿著性感內衣、裸露胸部的相片給女鄰居，探詢「3P」意願，妻子發現後提告...

人夫戀上女上司共築愛巢 妻氣炸提告獲賠30萬

桃園一名結婚近30年陳姓人夫，2022年底聲稱為了工作方便，就近在外租屋，陳妻攜兒前往探視，驚見屋內不少女性衣物及用品，...

