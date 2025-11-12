基隆田園調布雙車位別墅1363萬拍定 19年LEXUS僅1500元為這原因

宜蘭分署基隆辦公室昨舉行拍賣會，「田園調布」社區一間別墅欠繳房屋稅及銀行貸款二拍，該屋37.9坪、雙平面車位屋齡3年餘且為空屋，建物部分拍定後點交，詢問度相當高，最後以1363萬元拍定；另一輛19年車齡LEXUS汽車僅1500元拍定，但要繳清24萬餘元積欠稅費罰款等才能過戶。

宜蘭分署基隆辦公室指出，一名男子積欠繳房屋稅及銀行貸款，名下「田園調布」社區37.9坪、雙平面車位不動產，這次以底價1260萬元2拍，平均每坪33萬餘元。該建物111年5月建築完成、屋齡僅約3年餘且為空屋、建物部分拍定後點交，詢問度相當高。

該別墅拍賣會共吸引兩組人馬競標，開標結果由一位來自新北市人出價1363萬3300元拍定，與第2高標僅差距3萬3300元驚險得標。拍定人說，一度以為颱風要來會停拍，經向基隆辦公室查詢如期開標趕至，填寫標單及備妥保證金，很幸運可以些微之差拍定，期待能盡快點交。

此外，交通欠款大戶張女因欠繳交通罰鍰426筆及使用牌照稅、健保欠款合計共50萬餘元未繳納移送宜蘭分署執行，名下汽車2006年LEXUS車輛遭拍賣。

該車於民國112年10月間經宜蘭分署與基隆市政府交通處運用路邊停車資訊「智慧扣車」後分期，交張女保管。但沒有持續繳納，113年12月4日發現張女車輛停放基隆市仁二路停車格被拖吊，是基隆區智慧扣車後拖吊首例。