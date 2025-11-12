快訊

國旅住宿生意難做 台糖台北會館為何熱門到一房難求？

搶過頭…提前貼出「宜蘭停止上班上課」圖卡 多名民代恐觸法

瞬間強降雨！宜蘭蘇澳鎮恐怖驚魂夜 街道泡水滿目瘡痍畫面曝光

基隆田園調布雙車位別墅1363萬拍定 19年LEXUS僅1500元為這原因

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

宜蘭分署基隆辦公室昨舉行拍賣會，「田園調布」社區一間別墅欠繳房屋稅及銀行貸款二拍，該屋37.9坪、雙平面車位屋齡3年餘且為空屋，建物部分拍定後點交，詢問度相當高，最後以1363萬元拍定；另一輛19年車齡LEXUS汽車僅1500元拍定，但要繳清24萬餘元積欠稅費罰款等才能過戶。

宜蘭分署基隆辦公室指出，一名男子積欠繳房屋稅及銀行貸款，名下「田園調布」社區37.9坪、雙平面車位不動產，這次以底價1260萬元2拍，平均每坪33萬餘元。該建物111年5月建築完成、屋齡僅約3年餘且為空屋、建物部分拍定後點交，詢問度相當高。

該別墅拍賣會共吸引兩組人馬競標，開標結果由一位來自新北市人出價1363萬3300元拍定，與第2高標僅差距3萬3300元驚險得標。拍定人說，一度以為颱風要來會停拍，經向基隆辦公室查詢如期開標趕至，填寫標單及備妥保證金，很幸運可以些微之差拍定，期待能盡快點交。

此外，交通欠款大戶張女因欠繳交通罰鍰426筆及使用牌照稅、健保欠款合計共50萬餘元未繳納移送宜蘭分署執行，名下汽車2006年LEXUS車輛遭拍賣。

該車於民國112年10月間經宜蘭分署與基隆市政府交通處運用路邊停車資訊「智慧扣車」後分期，交張女保管。但沒有持續繳納，113年12月4日發現張女車輛停放基隆市仁二路停車格被拖吊，是基隆區智慧扣車後拖吊首例。

張女後來再辦分期，又沒有持續繳納，不斷累積欠款。昨天拍賣會共6人競標，競標結果以1500元拍定，買受人需繳清車輛積欠稅費及罰款等約24萬餘元，才能辦理過戶。

基隆「田園調布」社區一間別墅欠繳房屋稅及銀行貸款二拍，以1363萬元拍定。圖／宜蘭分署提供
基隆「田園調布」社區一間別墅欠繳房屋稅及銀行貸款二拍，以1363萬元拍定。圖／宜蘭分署提供
基隆「田園調布」社區一間別墅欠繳房屋稅及銀行貸款二拍，以1363萬元拍定。圖／宜蘭分署提供
基隆「田園調布」社區一間別墅欠繳房屋稅及銀行貸款二拍，以1363萬元拍定。圖／宜蘭分署提供
19年LEXUS僅1500元拍定，買受人需繳清車輛積欠欠稅費罰款等約24萬餘元，才能辦理過戶。圖／宜蘭分署提供
19年LEXUS僅1500元拍定，買受人需繳清車輛積欠欠稅費罰款等約24萬餘元，才能辦理過戶。圖／宜蘭分署提供
19年LEXUS僅1500元拍定，買受人需繳清車輛積欠欠稅費罰款等約24萬餘元，才能辦理過戶。圖／宜蘭分署提供
19年LEXUS僅1500元拍定，買受人需繳清車輛積欠欠稅費罰款等約24萬餘元，才能辦理過戶。圖／宜蘭分署提供

基隆 宜蘭 拍賣會
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

基北北桃應脫鉤？基隆議長：基隆不應形式上同步該脫鉤就脫鉤

壯大海外房產版圖！馬雲妻子「猛砸8億」買下倫敦別墅 豪華設施曝光

去年才遇土石流…巨石滾落砸毀基隆民宅屋頂 屋主洗澡聞巨響

基隆2026年稅務日曆、水果月曆及卡通桌曆亮相 15日開放捐贈發票兌換

相關新聞

人夫戀上女上司共築愛巢 妻氣炸提告獲賠30萬

桃園一名結婚近30年陳姓人夫，2022年底聲稱為了工作方便，就近在外租屋，陳妻攜兒前往探視，驚見屋內不少女性衣物及用品，...

基隆田園調布雙車位別墅1363萬拍定 19年LEXUS僅1500元為這原因

宜蘭分署基隆辦公室昨舉行拍賣會，「田園調布」社區一間別墅欠繳房屋稅及銀行貸款二拍，該屋37.9坪、雙平面車位屋齡3年餘且...

海陸66旅上兵營區內推倒排長還勒頸 嗆「要弄死你」下場曝

海軍陸戰隊66旅工兵連志願役張姓上兵僅因對傅姓中尉排長心生不滿，今年3月某晚於龜山營區內，將傅推摔倒地後，上前勒住傅的頸...

保全躲國高中女廁偷拍 掰「自己的聲音叫我偷拍」 33女受害高院宣判

范姓保全員在桃園市的國、高中女性廁所洗手台、窗台架設錄影機或手機，偷拍進入廁所的女學生、女子的影像，甚至潛入廁間將錄影器...

台南地院案件量增加、人力及經費均不足 院長當面向謝銘洋尋求協助

司法院代理院長謝銘洋今率司法院人員訪視台南地方法院，與院長陳連發及庭長們座談，聽取業務報告；陳連發指出，目前人力與經費均...

嘴塞萬元紅包送病兒歸西…一審建請總統特赦老婦 律師上訴指非單純殺人

八旬劉姓婦人長年照顧重度身心障礙的53歲兒子，她認為無法再照顧，將裝有1萬元現鈔的紅包袋塞進兒子口中，用口水巾摀住口鼻後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。