海陸66旅上兵營區內推倒排長還勒頸 嗆「要弄死你」下場曝
海軍陸戰隊66旅工兵連志願役張姓上兵僅因對傅姓中尉排長心生不滿，今年3月某晚於龜山營區內，將傅推摔倒地後，上前勒住傅的頸部放話恐嚇「要弄死你」，桃園地檢署依陸海空軍刑法之對上官施強暴恐嚇罪嫌起訴並從求處重刑；張於案發後遭汰除。
起訴指出，現年24歲的張姓男子原隸屬於海軍陸戰隊66旅工兵連，級職為上兵工兵；傅姓中尉排長與張姓上兵同樣隸屬於海軍陸戰隊66旅工兵連，雖然傅姓排長不具有直接指揮權，但也是張姓上兵的上官。
今年3月30日傍晚6時於桃園市龜山區慧敏營區內時，張姓上兵疑因個人不滿情緒失控，當場出手將傅姓排長推摔倒地，並以右前臂勒扣住傅的頸部施暴，過程中還出言威嚇「有本事就不要出大門」、「要弄死你」等語，案經憲兵指揮部桃園憲兵隊移送偵辦。
檢方偵查時，張男供承不諱，並根據被害傅姓排長的指述，以及在場蕭姓、黃姓及許姓等軍士官證人的證述情節相符，張男的犯嫌應堪認定，所為觸犯陸海空軍刑法第49條第3項前段之對上官施強暴恐嚇罪嫌。
檢察官認為，張男入伍從軍服役的時間已超過4年，但卻對上級的糾正採取暴力行為，顯示他缺乏法紀觀念，這樣的行為不僅影響部隊的管理和紀律，也造成危害，因此建請法院加重判刑。
