保全躲國高中女廁偷拍 掰「自己的聲音叫我偷拍」 33女受害高院宣判

范姓保全員在桃園市的國、高中女性廁所洗手台、窗台架設錄影機或手機，偷拍進入廁所的女學生、女子的影像，甚至潛入廁間將錄影器材伸入隔間板下方竊錄私密，計有33人受害，年紀最小的僅12歲，也有51歲的婦人受害。一審依妨害秘密罪判范6年8月徒刑，另有7月徒刑得易科罰金。范上訴，台灣高等法院審理期間，新增6名被害人和解，高院11日撤銷改判，但未定應執行刑。

高院表示，本案只有范針對量刑部分上訴，因6人和解，量刑因子改變，因此撤銷並減刑，其餘部分上訴駁回。考量桃園地院有職權告發范犯罪，後續可能還有其他犯罪會被偵查、審理，高院認為應待「全部犯罪都確定」再合併定應執行刑。

范自2023年10月28日起，在桃園市的高中、國中校園偷拍，手法是將偽裝成保溫杯等的攝影設備放在女廁內，或是躲在廁所隔間偷拍隔壁如廁。

「我就只是放在那裡拍攝，當下是有點精神恍惚的狀態，自己都搞不清楚」范對於拍了多少人也說不清楚，還說腦中出現自己的聲音，要他去偷拍，並認為「人很多也只當作1次」。

范表示自己有重度憂鬱、幻聽、幻覺和情緒障礙症，但桃園地院將他送精神鑑定，並未顯示有幻聽、思考形式異常或妄想等精神病症狀，現實感也無明顯缺損，無法認定患有精神障礙。

桃院認為范姓男子犯罪計畫縝密並出於深思熟慮，他還擔任保全，智識正常。從范偷拍影片整理的資料夾來看，他對「犯罪成果」還會加以命名、分門別類，桃院認為他是出於私欲而非因精神疾病而偷拍。