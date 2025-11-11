執行署雙11專案全國拍定3.4億元 遠航1客機拍出

快訊

中央社／ 台北11日電

行政執行署今晚表示，受颱風影響，除花蓮等分署停止雙11專案拍賣活動外，全國拍定總金額達新台幣3.4億元，其中台北分署以240萬元拍出一架遠東航空客機。

法務部行政執行署表示，除桃園、宜蘭、花蓮等地區因受颱風鳳凰影響停止拍賣活動外，各分署同步連線開拍，在檢察、執行、警政、洗錢防制等機關合作下，拍出亮眼成果，全國拍定總金額高達新台幣3億4050萬餘元，不僅有效實現公法債權及提升犯罪被害人未來受償可能，更展現政府攜手貫徹「五打七安」政策、嚴正打擊不法的決心。

其中，拍賣拍定金額最高的物件，是新北分署執行貴金屬公司集團欠繳營利事業所得稅及營業稅罰鍰案件所查封的黃金，總重高達64公斤，共計有90個品項並全數拍定，拍定金額合計2億4350萬元。

這次拍定金額最高的不動產，則是高雄分署受高雄地檢署囑託變價詐騙吸金集團遭判決沒收的鳥松區林內段的5筆土地，拍定金額合計3021萬餘元。

另外，台北分署表示，遠東航空股份有限公司相關的2架客機，其中1架MD-82型客機原為遠航所有，但於110年間由一家精密實業有限公司在前次的拍賣程序中買受，但是這家公司自112年起，開始積欠交通部民用航空局台北國際航空站的場站停留費等相關費用，累計欠款超過900萬元，導致該架客機遭再次拍賣，並於這次拍賣會中以240萬元拍定。

台北分署說，另1架MD-83型客機則仍為遠航所有，但今天因無人應買而流標，分署將另定期日進行第2次拍賣。

台南地院案件量增加、人力及經費均不足 院長當面向謝銘洋尋求協助

司法院代理院長謝銘洋今率司法院人員訪視台南地方法院，與院長陳連發及庭長們座談，聽取業務報告；陳連發指出，目前人力與經費均...

嘴塞萬元紅包送病兒歸西…一審建請總統特赦老婦 律師上訴指非單純殺人

八旬劉姓婦人長年照顧重度身心障礙的53歲兒子，她認為無法再照顧，將裝有1萬元現鈔的紅包袋塞進兒子口中，用口水巾摀住口鼻後...

行政執行史上最大黃金拍賣會 64公斤黃金全拍出國庫進帳2.4億

行政執行署新北分署今天與電商盛事「雙11」同步，舉辦史上最大黃金拍賣會，最後將分22標進行的90個品項，總重達64公斤的...

當街殺妻與小姨…家暴男打女兒牌 死者家屬律師：想減刑、沒必要

曾有家暴前科的男子謝文雄今年7月駕車在新北市土城街頭，衝撞騎機車的張姓妻子和小姨，當街持尖刀和球棒殘殺兩女，被依家暴殺人...

千噸汙泥汙染彰化田中！男拒繳清理費 千萬財產遭查封拍賣

雲林虎尾某公司及負責人李姓男子違法棄置2601公噸汙泥於彰化田中5筆土地，經判決8年入監服刑，後假釋出獄。彰化縣環保局裁...

苗栗殺人凶嫌曾在台積電廠泥作 社會安全網沒網住？學者：值得研究

邱姓男子上月在苗栗市街頭持菜刀揮刺1名大人、2名兒童，今依3個殺人未遂罪起訴，檢方對他求處無期徒刑。邱今年3月刑滿出獄，...

