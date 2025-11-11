聽新聞
台南地院案件量增加、人力及經費均不足 院長當面向謝銘洋尋求協助
司法院代理院長謝銘洋今率司法院人員訪視台南地方法院，與院長陳連發及庭長們座談，聽取業務報告；陳連發指出，目前人力與經費均有不足，期盼司法院能提供協助。謝銘洋表示，期待能對人力結構進行有效率的調整，約用法官助理即為嘗試的方向之一。
謝銘洋今天率司法行政廳廳長吳祚丞、人事處處長蔡如琪、新聞及法治宣導處處長吳定亞訪視台南地院，座談會上，司法院與地院就民事執行處司法事務官保險費用支應、約用法官助理制度施行、升等訓練及格三等書記官升任二等書記官員額比例等相關問題進行回應及討論。
陳連發在座談中表示，因應案件量增加，南院法官及司法事務官負荷實未低於其他法院，另龐大的郵費、電費於本年度已明顯無法支應並有重大缺口，各項人力與經費的不足，期昐司法院能提供協助。
謝銘洋指出，因應民、刑案件量均增加，人力缺口越來越大，司法院期待能對人力結構進行有效率的調整，約用法官助理即為嘗試的方向之一；也期待能以科技簡化工作，例如導入AI、無紙化等，以提升法官審判工作效率。
會後由陳連發引領謝銘洋及司法院人員前往法官辦公室、國民法官法庭、休息區、評議室等處所參觀，謝銘洋鼓勵法官於工作之餘，不忘吸收新知及從事休閒活動，以走更長遠的路。
