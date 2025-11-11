快訊

嘉義納入陸警範圍！鳳凰颱風最新動態曝光

每天走多久最有助長壽？研究揭關鍵步行時間 可減少早死風險

不斷更新／台東縣率先宣布了！鳳凰颱風來勢洶洶 明是否停班課看過來

聽新聞
0:00 / 0:00

嘴塞萬元紅包送病兒歸西…一審建請總統特赦老婦 律師上訴指非單純殺人

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

八旬劉姓婦人長年照顧重度身心障礙的53歲兒子，她認為無法再照顧，將裝有1萬元現鈔的紅包袋塞進兒子口中，用口水巾摀住口鼻後纏繞膠帶，兒子窒息。台北地院考量劉婦辛苦照料50年，心力交瘁才生殺意，輕判2年6月徒刑，並建請總統特赦。台灣高等法院今開庭，法官詢問為何使用膠帶？她說「沒膽子用棉被，覺得比較難死」。

劉姓婦人與兒子同住在台北市松山區，兒子因小兒麻痺而癱瘓，領有極重度身心障礙證明，平日生活都靠母親張羅。

2023年4月底，劉婦因確診新冠肺炎在房內自行隔離，她想到自己年事已高，兒子身體狀況無任何起色，同年5月12日早上趁外籍看護盥洗的空檔，她進到兒子的房內將門反鎖，再拿裝有1萬元鈔票的紅包袋塞到兒子嘴裡，用口水巾和膠帶纏繞兒子口鼻。兒子因呼吸道阻塞，窒息死亡。

看護發現房門遭上鎖，從家中陽台看見老婦人在兒子的房間內哭泣，立即通知其他家人，老婦人請家人報警。

台北地院先依自首規定替劉婦減刑，又認為「情堪憫恕」，再依刑法第59條規定減刑，考量劉婦付出大半輩子照顧死者，甚至賣房籌措照顧費用，自己除跌倒骨折外，心臟也安裝數根支架，但案發時她為79歲、未滿80歲，無法依刑法第18條第3項規定減刑，判她2年6月徒刑。

不過北院也擔憂，如果不執行宣告刑，社會上其他照顧者可能有恃無恐，恣意殺害被照顧者，但劉婦的情況特殊，難以想像她會再犯殺人或其他案件，因此建請總統特赦。

案經上訴，高院今續行準備程序，因劉婦年紀大，多委由律師代答。律師今主張老婦人其實是「謀為同死」，因為兒子死了她也受到驚嚇，才未完成輕生。律師並表示劉婦不可能再犯，「剩多久不知道」，她不是真的想殺兒子，本件不單單是「殺人」這樣簡單。

律師表示，被害人殘疾50年，無法自理生活，若不是老母親，也沒人能照顧。

法官今詢問被害人平時如何表達要上廁所、吃東西？劉婦說，兒子只能用眼睛看人，只會聽、無法說話，平均一天會餵他吃4餐，他餓了也不會講，家人發現他身體癱軟才會知道；如果他急著想上廁所，就會有「想下來」的舉動。

八旬劉姓婦人長年照顧重度身心障礙的53歲兒子，她認為無法再照顧，前年將裝有1萬元現鈔的紅包袋塞進兒子口中，用口水巾摀住口鼻後纏繞膠帶，兒子窒息。記者王宏舜／攝影
八旬劉姓婦人長年照顧重度身心障礙的53歲兒子，她認為無法再照顧，前年將裝有1萬元現鈔的紅包袋塞進兒子口中，用口水巾摀住口鼻後纏繞膠帶，兒子窒息。記者王宏舜／攝影

老婦 殺人 特赦
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

囚20天獲釋 法國前總統沙克吉：獄中難熬 真相終將大白

敘利亞總統首赴美訪問 要加入反恐聯盟

總統科學獎頒獎 賴清德總統表彰梁賡義、葉均蔚兩院士在科研領域貢獻

賴總統：盼30年內 台灣再出至少3位諾貝爾獎得主

相關新聞

嘴塞萬元紅包送病兒歸西…一審建請總統特赦老婦 律師上訴指非單純殺人

八旬劉姓婦人長年照顧重度身心障礙的53歲兒子，她認為無法再照顧，將裝有1萬元現鈔的紅包袋塞進兒子口中，用口水巾摀住口鼻後...

苗栗殺人凶嫌曾在台積電廠泥作 社會安全網沒網住？學者：值得研究

邱姓男子上月在苗栗市街頭持菜刀揮刺1名大人、2名兒童，今依3個殺人未遂罪起訴，檢方對他求處無期徒刑。邱今年3月刑滿出獄，...

行政執行史上最大黃金拍賣會 64公斤黃金全拍出國庫進帳2.4億

行政執行署新北分署今天與電商盛事「雙11」同步，舉辦史上最大黃金拍賣會，最後將分22標進行的90個品項，總重達64公斤的...

當街殺妻與小姨…家暴男打女兒牌 死者家屬律師：想減刑、沒必要

曾有家暴前科的男子謝文雄今年7月駕車在新北市土城街頭，衝撞騎機車的張姓妻子和小姨，當街持尖刀和球棒殘殺兩女，被依家暴殺人...

千噸汙泥汙染彰化田中！男拒繳清理費 千萬財產遭查封拍賣

雲林虎尾某公司及負責人李姓男子違法棄置2601公噸汙泥於彰化田中5筆土地，經判決8年入監服刑，後假釋出獄。彰化縣環保局裁...

台中地院連3天密集審理殺人案 突傳有國民法官身體不適緊急解任

台中地方法院10日起連續3天由國民法庭審理殺人案，洪姓男子被訴與大19歲的李姓女友分手後，李找鄭姓、高姓男子上門向洪討債...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。