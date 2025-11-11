嘴塞萬元紅包送病兒歸西…一審建請總統特赦老婦 律師上訴指非單純殺人

八旬劉姓婦人長年照顧重度身心障礙的53歲兒子，她認為無法再照顧，將裝有1萬元現鈔的紅包袋塞進兒子口中，用口水巾摀住口鼻後纏繞膠帶，兒子窒息。台北地院考量劉婦辛苦照料50年，心力交瘁才生殺意，輕判2年6月徒刑，並建請總統特赦。台灣高等法院今開庭，法官詢問為何使用膠帶？她說「沒膽子用棉被，覺得比較難死」。

劉姓婦人與兒子同住在台北市松山區，兒子因小兒麻痺而癱瘓，領有極重度身心障礙證明，平日生活都靠母親張羅。

2023年4月底，劉婦因確診新冠肺炎在房內自行隔離，她想到自己年事已高，兒子身體狀況無任何起色，同年5月12日早上趁外籍看護盥洗的空檔，她進到兒子的房內將門反鎖，再拿裝有1萬元鈔票的紅包袋塞到兒子嘴裡，用口水巾和膠帶纏繞兒子口鼻。兒子因呼吸道阻塞，窒息死亡。

看護發現房門遭上鎖，從家中陽台看見老婦人在兒子的房間內哭泣，立即通知其他家人，老婦人請家人報警。

台北地院先依自首規定替劉婦減刑，又認為「情堪憫恕」，再依刑法第59條規定減刑，考量劉婦付出大半輩子照顧死者，甚至賣房籌措照顧費用，自己除跌倒骨折外，心臟也安裝數根支架，但案發時她為79歲、未滿80歲，無法依刑法第18條第3項規定減刑，判她2年6月徒刑。

不過北院也擔憂，如果不執行宣告刑，社會上其他照顧者可能有恃無恐，恣意殺害被照顧者，但劉婦的情況特殊，難以想像她會再犯殺人或其他案件，因此建請總統特赦。

案經上訴，高院今續行準備程序，因劉婦年紀大，多委由律師代答。律師今主張老婦人其實是「謀為同死」，因為兒子死了她也受到驚嚇，才未完成輕生。律師並表示劉婦不可能再犯，「剩多久不知道」，她不是真的想殺兒子，本件不單單是「殺人」這樣簡單。

律師表示，被害人殘疾50年，無法自理生活，若不是老母親，也沒人能照顧。