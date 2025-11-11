行政執行史上最大黃金拍賣會 64公斤黃金全拍出國庫進帳2.4億

行政執行署新北分署今天與電商盛事「雙11」同步，舉辦史上最大黃金拍賣會，最後將分22標進行的90個品項，總重達64公斤的黃金全部順利拍定，為國庫成功挹注2億4350萬元。

新北分署表示，今天拍賣的黃金出於11家貴金屬公司積欠約7.7億元稅款所查封，共計64公斤，超過1700兩，其中包括瑞士知名品牌Metalor（美泰樂）約1公斤金條共49塊，以及金磚、金豆、金元寶及黃金純條等。