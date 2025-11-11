行政執行史上最大黃金拍賣會 64公斤黃金全拍出國庫進帳2.4億

快訊

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

行政執行署新北分署今天與電商盛事「雙11」同步，舉辦史上最大黃金拍賣會，最後將分22標進行的90個品項，總重達64公斤的黃金全部順利拍定，為國庫成功挹注2億4350萬元。

新北分署表示，今天拍賣的黃金出於11家貴金屬公司積欠約7.7億元稅款所查封，共計64公斤，超過1700兩，其中包括瑞士知名品牌Metalor（美泰樂）約1公斤金條共49塊，以及金磚、金豆、金元寶及黃金純條等。

有鑑於近來國際金價居高不下，拍賣消息引起多方民眾關注，今天共有21組民眾到場，現場繳交100萬元保證金後登記應買，現場氣氛熱絡，最後各標經激烈競價，22標全部順利拍出，分別由11位民眾得標，拍定總金額高達2億4350萬元。

行政執行署新北分署今天舉辦史上最大黃金拍賣會，總重64公斤的黃金全部順利拍定，為國庫成功挹注2億4350萬元。圖/新北分署提供
行政執行署新北分署今天舉辦史上最大黃金拍賣會，總重64公斤的黃金全部順利拍定，為國庫成功挹注2億4350萬元。圖/新北分署提供
行政執行署新北分署今天舉辦史上最大黃金拍賣會，總重64公斤的黃金全部順利拍定，為國庫成功挹注2億4350萬元。圖/新北分署提供
行政執行署新北分署今天舉辦史上最大黃金拍賣會，總重64公斤的黃金全部順利拍定，為國庫成功挹注2億4350萬元。圖/新北分署提供

黃金 金價 拍賣會 雙11
