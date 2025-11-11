行政執行史上最大黃金拍賣會 64公斤黃金全拍出國庫進帳2.4億
行政執行署新北分署今天與電商盛事「雙11」同步，舉辦史上最大黃金拍賣會，最後將分22標進行的90個品項，總重達64公斤的黃金全部順利拍定，為國庫成功挹注2億4350萬元。
新北分署表示，今天拍賣的黃金出於11家貴金屬公司積欠約7.7億元稅款所查封，共計64公斤，超過1700兩，其中包括瑞士知名品牌Metalor（美泰樂）約1公斤金條共49塊，以及金磚、金豆、金元寶及黃金純條等。
有鑑於近來國際金價居高不下，拍賣消息引起多方民眾關注，今天共有21組民眾到場，現場繳交100萬元保證金後登記應買，現場氣氛熱絡，最後各標經激烈競價，22標全部順利拍出，分別由11位民眾得標，拍定總金額高達2億4350萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言