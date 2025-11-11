千噸汙泥汙染彰化田中！男拒繳清理費 千萬財產遭查封拍賣

雲林虎尾某公司及負責人李姓男子違法棄置2601公噸汙泥於彰化田中5筆土地，經判決8年入監服刑，後假釋出獄。彰化縣環保局裁處清理費4092萬元，因逾期未清理移送行政執行署嘉義分署通知李男，因不理會，分署查封拍賣名下產業1211萬元抵償欠款，不足差額將持續追查財產強力執行。

執行署嘉義分署表示，分署受理後調查李男於2011至2012年間為節省成本、非法牟利，僱用無合法許可的曳引車、混凝土車司機，將未經合法固化、抗壓強度不足的一般事業廢棄物，棄置於雲林、彰化多處土地。全案經法院判處8年徒刑定讞，李男於2019年入監、2023年12月假釋。

嘉義分署自2023年12月10日受理後，執行人員掌握其財產，包括位於雲林斗六、西螺、古坑等地共6筆土地及其上住宅、工廠、儲藏槽、貨櫃、地磅等建物。李男接獲繳納通知後仍不予理會，分署遂依法查封並進行拍賣，最終拍賣以1211萬元拍定，全數抵償部分欠款，其餘差額將持續透過財產追查方式強力執行。

分署表示，行政院推動的「五打七安」政策，重點在嚴打黑、金、槍、毒、詐等五類犯罪，同時確保治安、食安、道安、工安、校安、居安、資安七大領域安全。本案不僅涉及非法棄置造成環境汙染，更破壞法秩序與公共安全，屬必須強力執行的對象。