苗栗殺人凶嫌曾在台積電廠泥作 社會安全網沒網住？學者：值得研究

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

邱姓男子上月在苗栗市街頭持菜刀揮刺1名大人、2名兒童，今依3個殺人未遂罪起訴，檢方對他求處無期徒刑。邱今年3月刑滿出獄，曾學習泥作並至台積電相關廠房工地工作，社會安全網對他列管再三，但邱9月時失聯，10月犯下重案。

邱10年前因暴力犯罪被捕，依殺人未遂罪、傷害罪判應執行有期徒期9年3月，他在花蓮監獄服刑表現不佳，常與人口角甚至發生肢體衝突，因品操不佳，關滿刑期才出獄，未獲假釋機會，也未獲得1天縮刑的寬典。

邱難與同窗相融，監所依個案給予「類別輔導」、「個別輔導」以及「團體輔導」等全套處遇，不過，邱再犯案第一時間，苗栗縣長鍾東錦一度怪罪矯正機關未盡好教化之責。

針對邱上一個暴力犯罪名，矯正機關對他進行「類別輔導」；每個人犯罪成因不一，再對邱犯罪動機做「個別輔導」；邱與人不睦，在監時接受法治教育「團體輔導」，另不時佐以心理諮商師的與談，監所對邱的受刑人特質，實已做出完足教化。

邱今年3月23日刑滿出獄，因家住苗栗，花蓮監獄將他轉介到更生保護會苗栗分會，邱主動表示對泥作有興趣，想接受泥作技術培訓以謀生，習得技術後，邱被引介到台積電相關廠房作下包水泥工程，賺得相當的勞務工資。

由於邱有毒品紀錄，復歸後，成毒品列管人口，毒品危害防制中心人員、轄區警察月月探訪邱關注其行蹤，邱的作息、社交如常，電話訪查邱也呈現正常狀態。

相關社會安全網查訪從邱出監後的4月、5月、6月、7月、8月都顯示無異常，不過，邱在今年9月時突然失聯，10月即再犯下大案。

犯罪預防學者說，邱前案犯罪獲應有刑罰，關滿9年矯正機關也為個案挹注大量資源，仍無法促其改過遷善「案例有探討價值」；他說，邱的雙胞胎弟弟人格特質與邱迥異，何以「哥哥」人生大不同？值得學術研究。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

苗栗市上個月街頭隨機殺人案，邱姓男子持菜刀揮刺1名大人、2名兒童，苗栗地檢署今天偵結起訴，求處無期徒刑。圖／民眾提供
苗栗市上個月街頭隨機殺人案，邱姓男子持菜刀揮刺1名大人、2名兒童，苗栗地檢署今天偵結起訴，求處無期徒刑。圖／民眾提供

殺人未遂 毒品 台積電
相關新聞

嘴塞萬元紅包送病兒歸西…一審建請總統特赦老婦 律師上訴指非單純殺人

八旬劉姓婦人長年照顧重度身心障礙的53歲兒子，她認為無法再照顧，將裝有1萬元現鈔的紅包袋塞進兒子口中，用口水巾摀住口鼻後...

苗栗殺人凶嫌曾在台積電廠泥作 社會安全網沒網住？學者：值得研究

邱姓男子上月在苗栗市街頭持菜刀揮刺1名大人、2名兒童，今依3個殺人未遂罪起訴，檢方對他求處無期徒刑。邱今年3月刑滿出獄，...

行政執行史上最大黃金拍賣會 64公斤黃金全拍出國庫進帳2.4億

行政執行署新北分署今天與電商盛事「雙11」同步，舉辦史上最大黃金拍賣會，最後將分22標進行的90個品項，總重達64公斤的...

當街殺妻與小姨…家暴男打女兒牌 死者家屬律師：想減刑、沒必要

曾有家暴前科的男子謝文雄今年7月駕車在新北市土城街頭，衝撞騎機車的張姓妻子和小姨，當街持尖刀和球棒殘殺兩女，被依家暴殺人...

千噸汙泥汙染彰化田中！男拒繳清理費 千萬財產遭查封拍賣

雲林虎尾某公司及負責人李姓男子違法棄置2601公噸汙泥於彰化田中5筆土地，經判決8年入監服刑，後假釋出獄。彰化縣環保局裁...

台中地院連3天密集審理殺人案 突傳有國民法官身體不適緊急解任

台中地方法院10日起連續3天由國民法庭審理殺人案，洪姓男子被訴與大19歲的李姓女友分手後，李找鄭姓、高姓男子上門向洪討債...

