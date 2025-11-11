快訊

嘉義納入陸警範圍！鳳凰颱風最新動態曝光

每天走多久最有助長壽？研究揭關鍵步行時間 可減少早死風險

不斷更新／台東縣率先宣布了！鳳凰颱風來勢洶洶 明是否停班課看過來

台中地院連3天密集審理殺人案 突傳有國民法官身體不適緊急解任

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地方法院10日起連續3天由國民法庭審理殺人案，洪姓男子被訴與大19歲的李姓女友分手後，李找鄭姓、高姓男子上門向洪討債，洪失控刺死高男；中院今開庭時，傳出有1名國民法官審理到一半身體不適，合議庭讓其解任後，由1名備位國民法官接替，全案預計最快明宣判。

全案源於，洪男（32歲）和李女（51歲）2024年9月分手，李女認為洪應還她送的10多萬元及金飾，找到鄭姓男子出面討債。鄭男2024年9月23日找高姓友人陪同，一早6點多到洪霧峰區住處發生衝突，洪激動拿料理刀，直接朝鄭、高揮砍、刺擊，釀高傷重死亡，檢方偵結依殺人罪嫌起訴洪。

台中地院先前開準備程序庭時，法官整理爭點包括，洪男是否構成殺人、殺人未遂，或是傷害致死、過失致死，傷害，以及洪當時是否符合正當防衛，犯後有無構成自首減刑、刑法第59條情堪憫恕適用。

中院國民法庭昨天起展開3天密集審理，至今下午開庭前，審判場黃玉齡諭知，4號國民法官因身體不適已經讓其解任並提前回家休息，並由1名備位國民法官遞補繼續審理。

中院今傳喚當時住在案發樓下的陳姓房客作證，陳表示當天睡夢中被吵架、打鬥聲吵醒，有人用台語說「不要再打了！」隨後傳來陣陣呼救，他想拍下門牌向房東反應才上樓。

根據陳男錄影，畫面傳來吼叫聲，隨後有人連續高喊了好幾次「救命啊！」並有1名滿身是血男子扶著牆壁下樓，身上鮮血淋漓、不斷滴落地面，畫面十分驚悚。

另檢辯雙方今下午輪流出證，辯護人就洪男及相關人警詢、偵訊筆錄內容提示，過程中公訴檢察官反應與昨日檢方出證重複，引來辯方反擊，認為檢察官不給國民法官看完整證據，檢察官也立即抗議。

審判長黃玉齡則說，國審程序卷證開審時才揭露，法官、國民法官需短時間內消化，審理時再聽辯護人以口述將重點說明並無問題，但也請辯方不要誤會，檢察官並沒有所謂藏證據。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

國民法官 殺人未遂 檢察官
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

苗栗市隨機殺人案起訴 3個殺人未遂罪嫌檢方求處無期徒刑

劉姓保母姊妹涉虐剴剴案 二審定12/22辯論終結

姐弟戀鬧金錢糾紛！男拿刀砍釀1死1傷 今開庭播錄音：他們搶黃金

台中同父異母兄妹「1死1獨活」 哥哥涉這罪…將由國民法官審理

相關新聞

嘴塞萬元紅包送病兒歸西…一審建請總統特赦老婦 律師上訴指非單純殺人

八旬劉姓婦人長年照顧重度身心障礙的53歲兒子，她認為無法再照顧，將裝有1萬元現鈔的紅包袋塞進兒子口中，用口水巾摀住口鼻後...

苗栗殺人凶嫌曾在台積電廠泥作 社會安全網沒網住？學者：值得研究

邱姓男子上月在苗栗市街頭持菜刀揮刺1名大人、2名兒童，今依3個殺人未遂罪起訴，檢方對他求處無期徒刑。邱今年3月刑滿出獄，...

行政執行史上最大黃金拍賣會 64公斤黃金全拍出國庫進帳2.4億

行政執行署新北分署今天與電商盛事「雙11」同步，舉辦史上最大黃金拍賣會，最後將分22標進行的90個品項，總重達64公斤的...

當街殺妻與小姨…家暴男打女兒牌 死者家屬律師：想減刑、沒必要

曾有家暴前科的男子謝文雄今年7月駕車在新北市土城街頭，衝撞騎機車的張姓妻子和小姨，當街持尖刀和球棒殘殺兩女，被依家暴殺人...

千噸汙泥汙染彰化田中！男拒繳清理費 千萬財產遭查封拍賣

雲林虎尾某公司及負責人李姓男子違法棄置2601公噸汙泥於彰化田中5筆土地，經判決8年入監服刑，後假釋出獄。彰化縣環保局裁...

台中地院連3天密集審理殺人案 突傳有國民法官身體不適緊急解任

台中地方法院10日起連續3天由國民法庭審理殺人案，洪姓男子被訴與大19歲的李姓女友分手後，李找鄭姓、高姓男子上門向洪討債...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。