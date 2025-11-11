台中地院連3天密集審理殺人案 突傳有國民法官身體不適緊急解任

台中地方法院10日起連續3天由國民法庭審理殺人案，洪姓男子被訴與大19歲的李姓女友分手後，李找鄭姓、高姓男子上門向洪討債，洪失控刺死高男；中院今開庭時，傳出有1名國民法官審理到一半身體不適，合議庭讓其解任後，由1名備位國民法官接替，全案預計最快明宣判。

全案源於，洪男（32歲）和李女（51歲）2024年9月分手，李女認為洪應還她送的10多萬元及金飾，找到鄭姓男子出面討債。鄭男2024年9月23日找高姓友人陪同，一早6點多到洪霧峰區住處發生衝突，洪激動拿料理刀，直接朝鄭、高揮砍、刺擊，釀高傷重死亡，檢方偵結依殺人罪嫌起訴洪。

台中地院先前開準備程序庭時，法官整理爭點包括，洪男是否構成殺人、殺人未遂，或是傷害致死、過失致死，傷害，以及洪當時是否符合正當防衛，犯後有無構成自首減刑、刑法第59條情堪憫恕適用。

中院國民法庭昨天起展開3天密集審理，至今下午開庭前，審判場黃玉齡諭知，4號國民法官因身體不適已經讓其解任並提前回家休息，並由1名備位國民法官遞補繼續審理。

中院今傳喚當時住在案發樓下的陳姓房客作證，陳表示當天睡夢中被吵架、打鬥聲吵醒，有人用台語說「不要再打了！」隨後傳來陣陣呼救，他想拍下門牌向房東反應才上樓。

根據陳男錄影，畫面傳來吼叫聲，隨後有人連續高喊了好幾次「救命啊！」並有1名滿身是血男子扶著牆壁下樓，身上鮮血淋漓、不斷滴落地面，畫面十分驚悚。

另檢辯雙方今下午輪流出證，辯護人就洪男及相關人警詢、偵訊筆錄內容提示，過程中公訴檢察官反應與昨日檢方出證重複，引來辯方反擊，認為檢察官不給國民法官看完整證據，檢察官也立即抗議。