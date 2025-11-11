法務部「人權影展月」推廣新篇章 今天開跑

快訊

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部法制司為響應每年12月10日之「國際人權日」與迎接2026年兩公約第四次國家報告國際審查到來，自本月11日至12月10日舉辦「人權影展月」活動；法務部表示，人權內涵不應止於文字或理念，更該在生活中被感受、被理解、被實踐，使人權保障價值落實。

法務部表示，有別於以往獨立場次放映或線上影展推廣模式，本次活動以「人權無國界—經典再呈獻」為主軸，聚焦兩公約、轉型正義、性別認同、性別平權、兒童權利、身心障礙者保障、種族歧視等人權議題。

此外，法務部還精選12部橫跨不同年份、國家且具教育意義與人權內涵之影片，提供全國各級政府機關、學校或非營利組織，申請公播版單次放映，藉由寓教於樂之方式，讓人權保障觀念走進社會各角落。

法務部邀請全國各級政府機關、學校或非營利組織至「人權大步走」網站連結活動專屬網頁申請，經審核程序通過後，即可獲取放映所需公播版影片及相關資料，以作為人權教育或社區推廣之應用工具。

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

