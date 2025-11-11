聽新聞
前遠航MD-82型客機拍賣今拍定 台北分署：新買家花240萬元
法務部行政執行署台北分署今舉行聯合拍賣會，前遠航MD-82型客機、新北市新店區3筆土地均順利脫標，另有乙太幣12.36170732顆及各式皮包、堅果塔、珠寶等動產也拍定或賣出多件，全場拍定金額644萬5560元。
拍賣會最受矚目的為與遠航相關的2架客機。其中1架MD-82型客機原為遠航所有，2021年在前次拍賣程序中買受，不過，買家2023年起積欠台北國際航空站的場站停留費超過900萬元，致架客機再次拍賣，今天以240萬元拍定。
另1架MD-83型客機則仍為遠航所有，不過，今日因無人應買而流標，台北分署表示，將另定期日進行第2次拍賣。
台北分署表示，新北市新店區3筆土地以合計265萬1680元價格脫標，受台北地檢署囑託變價之乙太幣12.36170732顆在高買氣下以134萬元拍定。
此外，同步進行的專櫃皮包、珠寶及堅果塔等動產的變賣，共計賣出47件皮包、83個堅果塔及2件珠寶，本日拍賣會拍定金額是644萬5560元。
