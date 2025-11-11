快訊

前遠航MD-82型客機拍賣今拍定 台北分署：新買家花240萬元

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部行政執行署台北分署今舉行聯合拍賣會，前遠航MD-82型客機、新北市新店區3筆土地均順利脫標，另有乙太幣12.36170732顆及各式皮包、堅果塔、珠寶等動產也拍定或賣出多件，全場拍定金額644萬5560元。

拍賣會最受矚目的為與遠航相關的2架客機。其中1架MD-82型客機原為遠航所有，2021年在前次拍賣程序中買受，不過，買家2023年起積欠台北國際航空站的場站停留費超過900萬元，致架客機再次拍賣，今天以240萬元拍定。

另1架MD-83型客機則仍為遠航所有，不過，今日因無人應買而流標，台北分署表示，將另定期日進行第2次拍賣。

台北分署表示，新北市新店區3筆土地以合計265萬1680元價格脫標，受台北地檢署囑託變價之乙太幣12.36170732顆在高買氣下以134萬元拍定。

此外，同步進行的專櫃皮包、珠寶及堅果塔等動產的變賣，共計賣出47件皮包、83個堅果塔及2件珠寶，本日拍賣會拍定金額是644萬5560元。

台北分署今舉行聯合拍賣會。圖／台北分署提供
台北分署今舉行聯合拍賣會。圖／台北分署提供
遠東航空公司MD-82型客機，圖與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
遠東航空公司MD-82型客機，圖與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

遠航 拍賣會
相關新聞

亂罵趙少康不認骨血...民視先賠205萬 周玉蔻態度轉變改口「想和解」

媒體人周玉蔻因在放言傳媒、民視節目「辣新聞152」和臉書指中國廣播公司前董事長趙少康拋妻棄子、不認骨血，法院判周女和民視...

「台灣美容界教母」喪命醫美！家屬反對減刑 診所負責人上訴真的減了

THE BODY SHOP（美體小舖）台灣區創辦人黃慧娟4年前至法漾診所接受醫美療程時昏迷，急救70天不治，台北地方法院...

太子集團豪宅總管聽命星國「大帳房」暗助脫產 30萬交保恐生變

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，檢方上周聲押禁見4名台籍幹部獲准，原本也列聲押名單的「和平大苑」豪宅總管凃又文，被法院裁定...

前遠航MD-82型客機拍賣今拍定 台北分署：新買家花240萬元

法務部行政執行署台北分署今舉行聯合拍賣會，前遠航MD-82型客機、新北市新店區3筆土地均順利脫標，另有乙太幣12.361...

新北老翁頂樓違建不想拆...行賄拆除大隊3000遭拒 認罪獲緩起訴

新北市永和區一名潘姓老翁因房屋頂樓加蓋建物，遭新北市違章拆除大隊認定為違建，自行拆除部分又不足，仍被拆除大隊王姓工程員認...

賣車涉洗錢「仙塔律師」李宜諪辯無罪 檢：妳以後也要幫詐團嗎？

網紅「仙塔律師santa」李宜諪涉幫靈骨塔詐騙集團成員吳芳儀辯護時，轉達吳女指示要同夥幫忙賣掉金飾、豪車，並轉知吳女遭羈...

