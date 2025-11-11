新北老翁頂樓違建不想拆...行賄拆除大隊3000遭拒 認罪獲緩起訴
新北市永和區一名潘姓老翁因房屋頂樓加蓋建物，遭新北市違章拆除大隊認定為違建，自行拆除部分又不足，仍被拆除大隊王姓工程員認定為不合格，竟試圖行賄對方3000元遭拒。潘翁雖涉犯公務員違背職務行賄罪，但他坦承犯罪、態度良好，新北地檢署將他緩起訴，期間2年，並應於6個月內向公庫支付10萬元。
緩起訴書指出，潘翁房屋位於永和永平路，經拆除大隊認定為應拆除之實質違章建築，潘翁於是自行將一片雨遮以外的部分違建拆除。今年1月14日，王員前往該處現場勘查見雨遮未拆，於是依法認定仍不合格。
當下潘翁為求免拆雨遮，一把抓住正要離去的王員，朝其手中塞進3000元現鈔，遭王元當場拒絕，返回拆除大隊後立刻向政風室報告，將全案由廉政署移送新北檢偵辦。
