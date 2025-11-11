快訊

「台灣美容界教母」喪命醫美！家屬反對減刑 診所負責人上訴真的減了

嘉大5億賢德樓啟用 豪宅外觀月租3000...學生稱「最划算宿舍」

亂罵趙少康不認骨血...民視賠205萬 周玉蔻態度大變「想和解」

新北老翁頂樓違建不想拆...行賄拆除大隊3000遭拒 認罪獲緩起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市永和區一名潘姓老翁因房屋頂樓加蓋建物，遭新北市違章拆除大隊認定為違建，自行拆除部分又不足，仍被拆除大隊王姓工程員認定為不合格，竟試圖行賄對方3000元遭拒。潘翁雖涉犯公務員違背職務行賄罪，但他坦承犯罪、態度良好，新北地檢署將他緩起訴，期間2年，並應於6個月內向公庫支付10萬元。

緩起訴書指出，潘翁房屋位於永和永平路，經拆除大隊認定為應拆除之實質違章建築，潘翁於是自行將一片雨遮以外的部分違建拆除。今年1月14日，王員前往該處現場勘查見雨遮未拆，於是依法認定仍不合格。

當下潘翁為求免拆雨遮，一把抓住正要離去的王員，朝其手中塞進3000元現鈔，遭王元當場拒絕，返回拆除大隊後立刻向政風室報告，將全案由廉政署移送新北檢偵辦。

新北市永和一名潘姓老翁因房屋頂樓加蓋遭新北市違章拆除大隊認定為違建，竟試圖行賄對方3000元換取免拆雨遮遭拒，獲新北檢署緩起訴。圖／示意圖，非當事人、屋，聯合報系資料照片
新北市永和一名潘姓老翁因房屋頂樓加蓋遭新北市違章拆除大隊認定為違建，竟試圖行賄對方3000元換取免拆雨遮遭拒，獲新北檢署緩起訴。圖／示意圖，非當事人、屋，聯合報系資料照片

違建 房屋
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

新北7區放颱風假 民湧侯友宜臉書：明天你出來走走

台電主管強摸女員工胸部 一審認罪、二審竟辯稱「你情我願」判7月

陳零九閃兵認罪！全面停工 年收8位數副業也收攤

首例調查官淪詐團收簿手！他出庭喊認罪 遭調查局2大過免職現況曝光

相關新聞

亂罵趙少康不認骨血...民視先賠205萬 周玉蔻態度轉變改口「想和解」

媒體人周玉蔻因在放言傳媒、民視節目「辣新聞152」和臉書指中國廣播公司前董事長趙少康拋妻棄子、不認骨血，法院判周女和民視...

「台灣美容界教母」喪命醫美！家屬反對減刑 診所負責人上訴真的減了

THE BODY SHOP（美體小舖）台灣區創辦人黃慧娟4年前至法漾診所接受醫美療程時昏迷，急救70天不治，台北地方法院...

太子集團豪宅總管聽命星國「大帳房」暗助脫產 30萬交保恐生變

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，檢方上周聲押禁見4名台籍幹部獲准，原本也列聲押名單的「和平大苑」豪宅總管凃又文，被法院裁定...

前遠航MD-82型客機拍賣今拍定 台北分署：新買家花240萬元

法務部行政執行署台北分署今舉行聯合拍賣會，前遠航MD-82型客機、新北市新店區3筆土地均順利脫標，另有乙太幣12.361...

新北老翁頂樓違建不想拆...行賄拆除大隊3000遭拒 認罪獲緩起訴

新北市永和區一名潘姓老翁因房屋頂樓加蓋建物，遭新北市違章拆除大隊認定為違建，自行拆除部分又不足，仍被拆除大隊王姓工程員認...

賣車涉洗錢「仙塔律師」李宜諪辯無罪 檢：妳以後也要幫詐團嗎？

網紅「仙塔律師santa」李宜諪涉幫靈骨塔詐騙集團成員吳芳儀辯護時，轉達吳女指示要同夥幫忙賣掉金飾、豪車，並轉知吳女遭羈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。