賣車涉洗錢「仙塔律師」李宜諪辯無罪 檢：妳以後也要幫詐團嗎？

網紅「仙塔律師santa」李宜諪涉幫靈骨塔詐騙集團成員吳芳儀辯護時，轉達吳女指示要同夥幫忙賣掉金飾、豪車，並轉知吳女遭羈押事，依洗錢、洩密罪起訴，求刑1年；李宜諪今出庭辯稱，車子在她通知前即過戶，吳女羈押也非機密，否認犯罪。

李宜諪表示，車子是否為犯罪所得有法律疑慮，她主觀上沒有洗錢犯意、沒有犯罪動機，依車子過戶的時間點，就算有通知也是「無效幫助」，洩密部分更有爭議。

李宜諪的辯護人林家祺表示，詐欺集團犯罪所得是現金、而非汽車，檢察官應證明汽車是犯罪所得，才有洗錢罪的問題；此外，檢方指控李女傳簡訊稱「吳芳儀遭羈押」、「詢問吳芳儀是不是主嫌呂英菖的助理？」是否為機密，也有爭議。

李宜諪表示，她通知吳芳儀友人賣車、賣金飾，是因吳芳儀表示車子未被查扣，認為是吳女可處分的財產，她只好意轉達訊息，是在事後看起訴書才知道車子過戶的事。

李宜諪告訴法官，吳芳儀的友人陳永山今年4月23日檢警搜索後，一直待在台北地檢署等候想幫吳女辦保，她則應該有和陳說過吳女遭羈押。

李宜諪說，檢察官偵辦時對她說，如果有傳簡訊稱要賣車的事，就構成洗錢罪，她是職業律師「我大概就知道了」，不過，承認客觀事實不等同同意檢察官的法律評價，後來看了起訴書才發現，檢方認知與事實差蠻多的。

公訴檢察官表示，李宜諪今天供述與偵查中不符，李女有加入隱匿財產並指示的行為，李女身為律師，卻幫詐欺集團處分財產「以後也要這樣嗎？」檢方說，如果李女為取得律師費而指示變賣汽車，應另負法律責任。

李宜諪限制出境處分將屆，聲請解除境管。李女說，她沒有外國居留證，檢方也沒有依重罪起訴她，她沒有潛逃必要；檢方認為，目前案件仍審理中，李女應繼續限境。

依台北地檢署起訴，李宜諪與另2名律師趙浩程、蔡沅諭涉嫌洗錢、洩密罪，檢方對他們各求刑1年、1年、6月，另起訴呂英菖、吳芳儀12名詐騙集團成員。

檢方控訴，吳芳儀、呂英菖2022年起從事靈骨塔投資詐騙，至少10人受騙達1.6億元，專案小組4月將吳芳儀聲押獲准後，準備查扣吳女等人資產，卻發現吳女名下BMW X6休旅車在吳女收押後被過戶。

檢方查出，吳芳儀遭聲押當天，原本委任趙浩程出庭辯護，趙請李宜諪代班，李女再找蔡沅諭分工；吳女羈押後，李宜諪轉達吳女指示，要求未到案共犯賣掉吳女的金飾、車輛，並指導銷贓如被查辦的說詞，趙、蔡也涉嫌將偵查機密洩漏給詐團。