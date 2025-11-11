快訊

三星Galaxy S26發表會不延後爆「明年2月準時開賣」！手機處理器意外曝光

寶佳少東林家宏鐵了心搶中工經營權 戰線擴至中石化？

鳳凰颱風竟有主題曲！台語「轟轟轟」太魔性 網友狂cue舒華

聽新聞
0:00 / 0:00

亂罵趙少康不認骨血...民視先賠205萬 周玉蔻態度轉變改口「想和解」

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

媒體人周玉蔻因在放言傳媒、民視節目「辣新聞152」和臉書指中國廣播公司前董事長趙少康拋妻棄子、不認骨血，法院判周女和民視應連帶賠償200萬元，另周女須單獨賠償20萬元；民視已支付趙少康205萬餘元，而向周女提告請求清償債務150萬元，周玉蔻先前開庭態度強硬，嗆「我沒有告它就已經很好了」，台北地方法院今開庭，周玉蔻則轉變態度，律師表示已委託共同友人與民視商談是否有和解的可能。

放言傳媒2021年8月刊登文章質疑趙少康「前妻不幸在美國罹癌過世，兒子便由繼父和外婆撫養」、「你在人生過程裡是如何對待親身兒子的」；周玉蔻去年9月間在臉書發文「關鍵字：家暴、拋妻棄子、不認骨血」，並在民視節目中指趙「你打你的太太家暴，扔掉你家的兒子，不認骨血，拋妻棄子」。

趙少康向周玉蔻、民視提告求償千萬元並刪除、下架文章和節目，法院認為周玉蔻在臉書和節目上說「不認骨血，拋妻棄子」等言論並非事實，也未經合理查證，應負侵權責任；民視也應負共同侵權責任，判周女應賠償趙少康20萬元，並從臉書上移除相關內容，另外周女與民視共同侵權部分，應連帶賠償200萬元確定。

民視委任律師先前開庭曾說，民視加計利息已支付給趙少康205萬8022元，依照民視和周玉蔻的合約規定，如周女造成民視損害，民視可以請求損害賠償，因此提告一部請求周女賠償150萬元。

周玉蔻先前開庭態度強硬，指出她只有領節目主持費用，且節目有廣告、YouTube收益，所有相關金錢的支出，本來都應該由民視負全責。她說，法官，主持人才領一點點的主持費，民視自己審核出錯，「我沒有告它就已經很好了」。

然而，台北地院今開庭，周玉蔻態度大轉變，委任律師向法官表示，周玉蔻希望雙方能有談和解的空間，並有委請中間朋友洽談調解事宜，希望法官能先給予私下協調的時間，未來庭期訂晚一點；民視委任律師也說，請法院保留洽談時間即可。法官表示同意，將下次庭期訂於明年2月10日。

媒體人周玉蔻。圖／聯合報系資料照片
媒體人周玉蔻。圖／聯合報系資料照片

民視 周玉蔻 趙少康
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

鄭麗文秋祭挨批…趙少康：兩岸議題選舉要小心 她很聰明一定知道

黃國昌還沒見鄭麗文先見趙少康 趙讚黃「瘦不是沒有道理」

質疑趙少康亮票案是司法追殺 羅智強：奉旨辦案？

北檢指2次故意亮票 趙少康嘆：不去非洲大遷徙 還需故意表態？

相關新聞

亂罵趙少康不認骨血...民視先賠205萬 周玉蔻態度轉變改口「想和解」

媒體人周玉蔻因在放言傳媒、民視節目「辣新聞152」和臉書指中國廣播公司前董事長趙少康拋妻棄子、不認骨血，法院判周女和民視...

「台灣美容界教母」喪命醫美！家屬反對減刑 診所負責人上訴真的減了

THE BODY SHOP（美體小舖）台灣區創辦人黃慧娟4年前至法漾診所接受醫美療程時昏迷，急救70天不治，台北地方法院...

太子集團豪宅總管聽命星國「大帳房」暗助脫產 30萬交保恐生變

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，檢方上周聲押禁見4名台籍幹部獲准，原本也列聲押名單的「和平大苑」豪宅總管凃又文，被法院裁定...

賣車涉洗錢「仙塔律師」李宜諪辯無罪 檢：妳以後也要幫詐團嗎？

網紅「仙塔律師santa」李宜諪涉幫靈骨塔詐騙集團成員吳芳儀辯護時，轉達吳女指示要同夥幫忙賣掉金飾、豪車，並轉知吳女遭羈...

高雄男尾隨女公務員上班 警方逮到他後還揪出偷拍惡行

高市一名女公務員上班時遭倪姓男子尾隨，還跟著她一起上樓，女公務員報警求助，警方發現倪男竟又涉及兩起偷拍案，法官依跟騷、妨...

彰化花壇鄉代動「袋地」腦筋 涉貪93萬今判7年

彰化縣花壇鄉李姓前鄉民代表涉在任內利用職權，替一處沒道路的「袋地」爭取開闢側溝和開路鋪柏油，使土地順利出售，獲不法利益，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。