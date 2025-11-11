聽新聞
高雄男尾隨女公務員上班 警方逮到他後還揪出偷拍惡行
高市一名女公務員上班時遭倪姓男子尾隨，還跟著她一起上樓，女公務員報警求助，警方發現倪男竟又涉及兩起偷拍案，法官依跟騷、妨害秘密罪判他徒刑7月，得易科罰金確定；其中一名被偷拍的被害人，氣得向倪求償50萬元，高雄地院判倪應賠償20萬元。
判決指出，2023年1月13日上午7點多，在高雄市政府任職的女公務員上班時，發現被倪姓男子跟蹤，倪男一路從停車場跟著她進入電梯，直到她走進辦公室才離開。
幾天後，倪男再度出現在市府外面的人行道，尾隨女公務員一起搭電梯上樓，甚至跟著她進去便利商店買早餐，還試圖貼近她，讓女公務員擔心受怕，急著報警求助。
警方調查時傳喚倪男到案說明，發現倪又涉及兩起便利商店偷拍案，有兩名被害女子指證倪男趁排隊結帳時，會把裝有針孔攝影機的鞋子伸進她們裙底偷拍，雖然警方未扣到針孔，但在倪男手機發現「HD WIFICAM PRO」APP程式。
高雄地方法院審理時，倪男坦承自己想跟女公務員交朋友卻不知怎麼做，才會一直跟著她，至於偷拍犯行，他則坦承只要點進APP後，按開始鍵就可以進行拍攝，但影片拍完後都被他刪除，沒有散布出去。
不過，法官認為，倪男為逞一己私慾，不尊重他人隱私，因此依跟騷、妨害秘密罪合併判他徒刑7月，得易科罰金，他上訴高雄高分院也被駁回，全案定讞。
其中一名被偷拍的女被害人，認為倪男行為侵害到她隱私，氣得求償50萬元；倪男挨告辯稱，他只是去購買飲料，因站不穩才把腳伸向女方裙底下方，但沒有用鞋底攝影機拍攝對方裙底。
不過法官勘驗超市監視器畫面，發現倪男確實故意將右腳伸近女方裙底，同時再操作手機，參酌他手機有攝影機遙控程式，若真的是站不穩，應會設法取得平衡，為何從未試圖雙手扶靠，反而持續左顧右盼、操作手機，可見他應是在偷拍，判他應賠償20萬元確定。
