「台灣美容界教母」喪命醫美！家屬反對減刑 診所負責人上訴真的減了

THE BODY SHOP（美體小舖）台灣區創辦人黃慧娟4年前至法漾診所接受醫美療程時昏迷，急救70天不治，台北地方法院依醫師法判診所負責人傅仰曄、護理師林庭玉各2年8月、2年6月徒刑，另依偽造文書罪各判3月得易科罰金之刑。案經上訴，台灣高等法院今改依醫師法判傅2年6月、林女1年6月徒刑，偽造文書部分皆改為2月得易科罰金之刑。

高院另諭知傅仰曄不法所得493萬4959元沒收。

民事部分，台北地院判兩人連帶賠償371萬5190元，傅與林女上訴，台灣高等法院10月21日改判賠361萬5190元。

無醫師資格的傅在台北經營法漾診所，並聘熊姓醫師「掛名」負責醫師。有「台灣美容界教母」稱號的黃慧娟2021年7月23日赴法漾接受美容療程，突昏迷，被送至馬偕醫院急救，同年9月30日過世。兒子懷疑，母親去診所接受肉毒桿菌治療，是傅和林女施作侵入性治療不當，才會昏迷、死亡。傅和林女辯稱僅施作一般保養、美容，黃婦是在換衣服時昏倒，療程還沒開始。

黃慧娟在加護病房的病歷記載，臉部有不明黑色點狀傷痕，可能與接受過侵入性治療有關，她去診所前幾天，曾和傅用微信討論「肉毒」，但沒約時間，家屬只知道她會去做醫美。法醫研究所未發現死者體內有毒藥物，鑑定是因心臟結構引發心因性休克，台北地檢署認為黃婦「自然死亡」，「過失致死」部分處分傅、林女不起訴。家屬聲請再議，高檢署發回續查，北檢卻直接請高院併辦，高院指難以認定黃婦是因醫美而死亡，法官也不應越俎代庖「當檢察官」，今年7月裁定駁回確定。

本件高院行準備程序時，檢方主張一審量刑過輕，且對沒收金額有疑義；傅仰曄的律師則主張犯罪所得沒收沒有具體的計算依據；林庭玉的律師為她喊冤，認為她只是月薪2萬多的職員，卻被判2年6月，檢察官還說「太輕」，實在苛刻。

傅仰曄上訴時承認犯非法執行醫療業務罪，但否認犯業務登載不實文書罪，他也沒有教唆林庭玉造假。法官詢問2021年7月23日當天有否對黃慧娟進行侵入性的美容醫療？如施打肉毒桿菌、玻尿酸？有沒有相關診察紀錄？傅答稱因是「私底下做的」，因此沒有相關紀錄，也否認有侵入性療程。