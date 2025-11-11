快訊

國軍又傳機密外洩！上尉軍官缺錢 竟出賣情報賺虛擬貨幣

「台灣美容界教母」喪命醫美！家屬反對減刑 診所負責人上訴真的減了

中職／桃猿粗暴換帥不滿延燒 「雙林」直言：沒有樂天辦不到的事

聽新聞
0:00 / 0:00

太子集團豪宅總管聽命星國「大帳房」暗助脫產 30萬交保恐生變

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，檢方上周聲押禁見4名台籍幹部獲准，原本也列聲押名單的「和平大苑」豪宅總管凃又文，被法院裁定30萬交保，北檢不服昨天已提抗告。檢調查出，太子集團在東窗事發後，負責管理台灣幹部的新加坡籍「大帳房」陳秀玲，直接令凃女匯款外幣至人頭公司帳戶，顯有協助滅證之虞，讓涂女交保增添變數，高等法院最快今天作出裁定。

據了解，陳秀玲是太子集團主席陳志親信，也是太子集團管理台籍幹部的CEO，台灣太子公司負責人王昱棠、天旭國際公司負責人辜淑雯，雖然都是台籍最高階幹部，但都要聽命於陳秀玲指揮，雖然凃又文階級不如王昱棠及辜淑雯，但「和平大苑」的11間豪宅是太子集團在台8家公司持有，而涂女又是豪宅管委會聯繫窗口，因此可直接「跳級」聯繫陳秀玲。

太子集團爆發跨國洗錢案後，檢察官第一時間指揮警方前往「和平大苑」查訪蒐證，沒想到遭管委會拒絕，管委會將此事通報台灣太子公司與凃又文，凃又文即向「領導」陳秀玲通風報信，陳秀玲指示凃又文匯款美元、日幣至「財務中心」尼爾公司帳戶，被認定涉及協助脫產。

據了解，太子集團近年不僅在新加坡與台灣置產洗錢，陳志也疑入股菲律賓知名賭場「玖鼎集團」，新加坡警方上月31日宣布沒收太子集團名下1.5億新幣資產（約36億台幣），理由是陳志在柬埔寨操縱大規模「殺豬盤」詐騙集團，並曾在新加坡大量投資，期望獲得永久居留權。

「和平大苑」豪宅總管凃又文（右）聽命新加坡籍大帳房陳秀玲指揮，協助匯款美元與日幣脫產，北檢認為有滅證之虞聲押禁見，法院裁定30萬交保，北檢昨已抗告。圖／報系資料照
「和平大苑」豪宅總管凃又文（右）聽命新加坡籍大帳房陳秀玲指揮，協助匯款美元與日幣脫產，北檢認為有滅證之虞聲押禁見，法院裁定30萬交保，北檢昨已抗告。圖／報系資料照

太子集團 新加坡 幹部
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

太子集團跨國洗錢驚動檢警調高層 高檢署緊急召開跨部會打擊洗錢會議

陳志被盜12.7萬枚比特幣、市值逾4千億 國家級駭客組織操盤「黑吃黑」

獨／太子集團膽大妄為 洩密北檢公函…成為台籍4幹部羈押鐵證

太子集團買「和平大苑」洗錢！北檢聲押5人 天旭幹部1羈押1交保

相關新聞

「台灣美容界教母」喪命醫美！家屬反對減刑 診所負責人上訴真的減了

THE BODY SHOP（美體小舖）台灣區創辦人黃慧娟4年前至法漾診所接受醫美療程時昏迷，急救70天不治，台北地方法院...

太子集團豪宅總管聽命星國「大帳房」暗助脫產 30萬交保恐生變

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，檢方上周聲押禁見4名台籍幹部獲准，原本也列聲押名單的「和平大苑」豪宅總管凃又文，被法院裁定...

競選小物案傅崐萁管家失聯 律師張睿文幫租北市套房藏匿起訴

國民黨立法院黨團總召傅崐萁送競選小物，遭控涉反滲透法等罪，傅崐萁管家李慶隆一度失聯遭通緝，61歲律師張睿文涉藏匿犯人罪嫌...

高雄男尾隨女公務員上班 警方逮到他後還揪出偷拍惡行

高市一名女公務員上班時遭倪姓男子尾隨，還跟著她一起上樓，女公務員報警求助，警方發現倪男竟又涉及兩起偷拍案，法官依跟騷、妨...

彰化花壇鄉代動「袋地」腦筋 涉貪93萬今判7年

彰化縣花壇鄉李姓前鄉民代表涉在任內利用職權，替一處沒道路的「袋地」爭取開闢側溝和開路鋪柏油，使土地順利出售，獲不法利益，...

訂房網「最受旅客歡迎的其中一間」 台南違法民宿業者狡辯無效...照罰

蔡姓男子在台南市的房屋並未領有民宿登記證，卻在訂房網上刊登訂房資訊，深獲旅客好評，還被標註為「最受旅客歡迎的其中一間」；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。