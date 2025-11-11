太子集團豪宅總管聽命星國「大帳房」暗助脫產 30萬交保恐生變

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，檢方上周聲押禁見4名台籍幹部獲准，原本也列聲押名單的「和平大苑」豪宅總管凃又文，被法院裁定30萬交保，北檢不服昨天已提抗告。檢調查出，太子集團在東窗事發後，負責管理台灣幹部的新加坡籍「大帳房」陳秀玲，直接令凃女匯款外幣至人頭公司帳戶，顯有協助滅證之虞，讓涂女交保增添變數，高等法院最快今天作出裁定。

據了解，陳秀玲是太子集團主席陳志親信，也是太子集團管理台籍幹部的CEO，台灣太子公司負責人王昱棠、天旭國際公司負責人辜淑雯，雖然都是台籍最高階幹部，但都要聽命於陳秀玲指揮，雖然凃又文階級不如王昱棠及辜淑雯，但「和平大苑」的11間豪宅是太子集團在台8家公司持有，而涂女又是豪宅管委會聯繫窗口，因此可直接「跳級」聯繫陳秀玲。

太子集團爆發跨國洗錢案後，檢察官第一時間指揮警方前往「和平大苑」查訪蒐證，沒想到遭管委會拒絕，管委會將此事通報台灣太子公司與凃又文，凃又文即向「領導」陳秀玲通風報信，陳秀玲指示凃又文匯款美元、日幣至「財務中心」尼爾公司帳戶，被認定涉及協助脫產。