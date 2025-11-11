快訊

彰化花壇鄉代動「袋地」腦筋 涉貪93萬今判7年

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣花壇鄉李姓前鄉民代表涉在任內利用職權，替一處沒道路的「袋地」爭取開闢側溝和開路鋪柏油，使土地順利出售，獲不法利益，一審依涉犯非主管監督事務圖利罪，判刑7年、褫奪公權5年，犯罪所得93萬餘元沒收，二審今審結，駁回上訴，維持原判。

檢廉調查，李姓男子在2011年，擔任彰化縣花壇鄉鄉民代表期間間，得知鄉內有一筆土地要出售，因沒建築線，賣不出去，李告知胞妹，不能指定建築線一事，可用增設側溝及鋪設柏油方式，讓土地能提定建築線，李男胞妹找人合夥買地，以低價順利取得土地。

李男明知胞妹為地主，身為鄉代應利益迴避，加上該塊土地過去無淹水情況，也非易淹水地區，無興建水溝的必要性與急迫性，仍涉利用職務之便，在2016年鄉代會第20屆第8、9次臨時會議中，提案「以增設側溝及鋪設柏油方式，以維村民生命財產安全」，請公所辦理新建路面側溝、鋪設柏油，讓土地能提定建築線。

該土地順利增設側溝、刨除舊有路面柏油瀝青，鋪設新的瀝青路面後，成功創設該塊土地是鄰接公所養護的「現有巷道」外觀，使該土地將來可依彰化縣建築管理自治條例「指定建築線」，因而提升土地價值，順利賣出。

李男獲得買賣土地仲介佣金93萬餘元，全案由法務部廉政署發現不法後，移送檢方偵辦。

一審時，李男否認有對鄉公所人員施壓，以及曾對胞妹妹等人表示會處理建築線，也稱當地巷道確會淹水，申請側溝是鄉民提案，雖有在會勘記錄簽名，但不知內容，也不知為何相關案件被加註「有關代表反映」等字樣。

一審審認，李男擔任鄉代16年鄉代，又曾在鄉公所課設課任職，熟悉申請指定（示）建築線等相關法令，有悖「不循私舞弊，不營求私利」等鄉代誓詞，明知違反利益衝突迴避法，仍使土地有指定建築線以獲取請求不法利益，以及土地買賣仲介佣金93萬3435元不法利益。

一審指出，李男所為濫用民意代表職責，敗壞官箴，應嚴予非難，再考量偵查初期自承犯罪，其後迥異其詞，可認並無悔悟之心，態度欠佳，再考量犯罪手段、國家受侵害損度等一切情狀，判刑7年，褫奪公權5年，沒收犯罪所得。

全案上訴台中高分院後，今天審結，駁回上訴，認定一審量刑適法，李男上訴無理由，駁回上訴，維持原判。

彰化縣花壇鄉李姓鄉代涉利用職權貪汙93萬餘元，台中高分院今審結，駁回上訴，判刑7年。圖／本報資料照片
建築 淹水
