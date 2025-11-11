競選小物案傅崐萁管家失聯 律師張睿文幫租北市套房藏匿起訴

國民黨立法院黨團總召傅崐萁送競選小物，遭控涉反滲透法等罪，傅崐萁管家李慶隆一度失聯遭通緝，61歲律師張睿文涉藏匿犯人罪嫌，假稱表弟北上找工作，協助李住在北市大安區月租1.7萬套房。台北地檢署今偵結起訴，張睿文飾言狡辯，建請量處8月徒刑。

全案源於，台北地檢署直搗傅花蓮住處旁的員工宿舍，搜索傅的管家李慶隆住處，張睿文陪同李應訊，3月19日向調查人員隱匿稱李來電相約卻未依約出現，與李慶隆失去聯繫，調查局北機站今年4月8日、11日約詢李，李無正當理由未到庭，張睿文北檢5月2日發布通緝。

起訴指出，張睿文涉藏匿人犯，今年3月10日陪同涉違反商業會計法的李慶隆至北機站詢問、北檢訊問，11日張替李辯護「沒有逃亡之虞」但卻向不知情王姓房屋仲介稱「表弟北上找工作要借住套房」取得套房鑰匙，李慶隆3月12日下午11時許，開車到張的律師事務所地下停車場停車，原地拆卸前後車牌，上樓與張會合取得套房鑰匙，張涉半夜開車載李到北市大安區麗水街套房，由房仲帶李入住，並支付1萬7千元的月租金。

李慶隆涉傅崐萁競選小物案，涉犯商業會計法，直至5月9日才到案，訊後100萬元交保，配戴電子腳環監控，涉案部分尚未偵結。

張睿文日前遭搜索，檢方訊後依藏匿隱避犯人罪嫌諭知50萬元交保。檢方認定，張睿文知悉李慶隆畏懼遭追訴而欲躲避風頭，竟提供地下停車場車位讓李停放拔除車輛前後車牌，又預先為藏匿李向房仲借用套房鑰匙，3月12日半夜聯絡房仲至套房，且自駕駛車輛載送李前往，將李藏在套房內，並支付租金。