用600萬房產防「久病無孝子」 退休女檢轉律師...推廣意定監護契約

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

曾偵辦「殺人魔王」陳金火等重大案件的資深檢察官沈淑宜，退休後改任律師。沈淑宜說，她經手眾多性侵、詐騙等案件，看盡很多人在臨終前，面對人性險惡、法律侷限與無奈，因此推廣民法「意定監護契約」，在清醒時依自己意願簽契約、指定監護人，保有臨終尊嚴與善終。

沈淑宜指出，一名7旬長者已被病痛折磨20年，計畫簽署意定監護契約，指定一名子女在他失去判斷能力後，依其意願接手照顧、處理事務，契約也載明，百年後，他的市價約600萬元房子由該名子女繼承；這種提供被繼承者報酬的契約做法，可在人生最後一哩路，避免「久病無孝子」窘境，以及子女爭產的糾紛。

沈淑宜任檢察官31年，在退休3年後重出江湖，與好友成立鼎康合署律師事務所，所內律師幾乎都是「娘子軍」。她從打擊犯罪的檢察官到推動善終權益的律師，盼成為更具溫度的法律人。

沈淑宜說明，意定監護契約2019年立法通過施行，讓當事人在清醒時先簽好契約，指定自己信任者擔任監護人，一旦當事人失去判斷能力、受監護宣告時，法院才會開啟契約，由自己信任的人依法接手照顧、處理事務，保障病患自主醫療決策權，減少臨終被病魔摧殘的痛苦，保有人性的尊嚴與善終。

沈淑宜舉例，她曾看到子女為爭產，讓過世的父母被解剖，最後都確認沒有他殺嫌疑；她也無法忘記90歲的公公因插管、抽痰被五花大綁時絕望的眼神。

沈淑宜強調，「意定監護契約」從安寧醫療、意定監護、預立醫療決定，到財產安全規畫，她期盼透過陪伴、傾聽與保護，守護民眾的身心、尊嚴與財產安全。

沈淑宜從檢察官退休，轉任律師，推廣「意定監護契約」。記者趙容萱／攝影
沈淑宜從檢察官退休，轉任律師，推廣「意定監護契約」。記者趙容萱／攝影

