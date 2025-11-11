快訊

太子集團跨國洗錢驚動檢警調高層 高檢署緊急召開跨部會打擊洗錢會議

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

柬埔寨太子集團主席陳志跨國洗錢遭美英兩國聯手制裁，台北地檢署上周查扣11戶「和平大苑」豪宅、48個停車位、29輛超跑，總金額逾45億元，令人嘆為觀止，陳志建立的洗錢帝國不僅在網路炸鍋，更驚動檢警調高層，高檢署憂心陳志涉及的不僅是金融犯罪，還可能有國安疑慮，昨天緊急召開跨部會打擊洗錢與防制會議，要各行政與司法機關嚴查陳志洗錢網絡。

昨天會議由高檢署檢察長張斗輝主持，列席單位包括財政部、經濟部、金管會、台北地檢署、新北地檢署、士林地檢署、調查局、刑事局等，由於近年跨國詐騙、洗錢問題日趨嚴重，且犯罪手法不斷創新，以致金流查緝更加困難，高檢署除針對太子集團洗錢問題與各部會機關討論下一步作為外，也要各機關研擬現今洗錢猖獗的防制與打擊之道。

檢調指出，以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐騙，在世界各地建立龐大網絡洗錢，陳志透過在柬埔寨設立的詐騙園區，大規模從事加密貨幣、線上博弈等投資詐欺，將詐騙挪移至太子集團台灣的空殼公司，購買11戶豪宅與29輛超跑等方式洗錢，而陳志早於2017年就來台布局，推估洗錢金額恐逼近百億。

我國向來對公司設立登記管制採寬鬆態度，以致人頭公司過於浮濫，這次太子集團在台以聯凡等8家空殼公司名義，持有11戶「和平大苑」豪宅，更凸顯公司設立審查機制過於僵化，是當前檢警調面臨的打詐困境。檢方建議，公司設立登記時，只要營業項目有第三方支付服務業，就應要與數發部的能量登錄互相嫁接（例如直接列入被動審查名單），以達監督效果。

太子集團在台洗錢持續延燒，檢方迄今已羈台灣太子公司負責人王昱棠、天旭國際人資長辜淑雯、天旭國際幹部李守禮與管理超跑的邱子恩4人；被美方點名列入制裁名單的台籍女子黃婕、施亭宇，因牽涉太子集團在帛琉地區的詐騙犯罪，各以50萬元交保、均限制出境出海。

太子集團在台豪宅總管凃又文（右）被法院裁定30萬交保，北檢不服昨天提抗告。圖／報系資料照
太子集團主席陳志在台購買豪、超跑宅洗錢，圖／翻攝自微博
台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，天旭國際人資長辜淑雯羈押禁見。圖／報系資料照
太子集團主席陳誌陸籍親信李添在台特助天李守禮（右）涉滅證遭羈押禁見。圖／報系資料照
台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，在台最高階幹部王昱棠羈押禁見。圖／報系資料照
洗錢 太子集團 詐騙

相關新聞

太子集團跨國洗錢驚動檢警調高層 高檢署緊急召開跨部會打擊洗錢會議

柬埔寨太子集團主席陳志跨國洗錢遭美英兩國聯手制裁，台北地檢署上周查扣11戶「和平大苑」豪宅、48個停車位、29輛超跑，總...

「虎躍部隊」8名一兵不爽下士違規害連坐 8打1結果曝

陸軍步兵109旅有8名士兵，不滿張姓下士野訓時自拍上傳抖音，部隊取消1個月18榮譽假，害大家延至周六上午才放假，氣得在營...

長治鄉長吳亮慶下注總統選舉賭盤判拘役58天 檢方不服上訴結果出爐

屏東縣長治鄉長吳亮慶等5人在2023年7到8月，以2024年總統大選賭盤下注，賴清德讓柯文哲80萬票，5人向鄭男下注，1...

北捷婦持雨傘打傷2歲女童遭起訴 車廂內衝突畫面曝

曾姓婦人今年9月在台北捷運車廂內因讓座問題與人爆口角遭踹，引發社會關注，她去年同樣不滿父女檔坐博愛座，持雨傘在北捷車廂打...

剴剴案無期徒刑判得太重？法官函調2保母探視紀錄查證

1歲男童剴剴遭保母虐死，保母姊妹劉彩萱、劉若琳一審判無期徒刑、有期徒刑18年，姊妹認刑度太重提上訴；台灣高等法院今開準備...

姐弟戀鬧金錢糾紛！男拿刀砍釀1死1傷 今開庭播錄音：他們搶黃金

台中洪姓男子和大19歲的李姓女友分手後，李女為討要交往時給的現金、金飾，透過鄭姓、高姓男子上門討債，洪男持刀失控殺死高男...

