太子集團跨國洗錢驚動檢警調高層 高檢署緊急召開跨部會打擊洗錢會議

柬埔寨太子集團主席陳志跨國洗錢遭美英兩國聯手制裁，台北地檢署上周查扣11戶「和平大苑」豪宅、48個停車位、29輛超跑，總金額逾45億元，令人嘆為觀止，陳志建立的洗錢帝國不僅在網路炸鍋，更驚動檢警調高層，高檢署憂心陳志涉及的不僅是金融犯罪，還可能有國安疑慮，昨天緊急召開跨部會打擊洗錢與防制會議，要各行政與司法機關嚴查陳志洗錢網絡。

昨天會議由高檢署檢察長張斗輝主持，列席單位包括財政部、經濟部、金管會、台北地檢署、新北地檢署、士林地檢署、調查局、刑事局等，由於近年跨國詐騙、洗錢問題日趨嚴重，且犯罪手法不斷創新，以致金流查緝更加困難，高檢署除針對太子集團洗錢問題與各部會機關討論下一步作為外，也要各機關研擬現今洗錢猖獗的防制與打擊之道。

檢調指出，以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐騙，在世界各地建立龐大網絡洗錢，陳志透過在柬埔寨設立的詐騙園區，大規模從事加密貨幣、線上博弈等投資詐欺，將詐騙挪移至太子集團台灣的空殼公司，購買11戶豪宅與29輛超跑等方式洗錢，而陳志早於2017年就來台布局，推估洗錢金額恐逼近百億。

我國向來對公司設立登記管制採寬鬆態度，以致人頭公司過於浮濫，這次太子集團在台以聯凡等8家空殼公司名義，持有11戶「和平大苑」豪宅，更凸顯公司設立審查機制過於僵化，是當前檢警調面臨的打詐困境。檢方建議，公司設立登記時，只要營業項目有第三方支付服務業，就應要與數發部的能量登錄互相嫁接（例如直接列入被動審查名單），以達監督效果。