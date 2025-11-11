「虎躍部隊」8名一兵不爽下士違規害連坐 8打1結果曝

陸軍步兵109旅有8名士兵，不滿張姓下士野訓時自拍上傳抖音，部隊取消1個月18榮譽假，害大家延至周六上午才放假，氣得在營區內圍毆張某成傷，桃園地院進行簡判，嚴姓等8人依共同犯陸海空軍刑法之對上官施暴罪，各處3月徒刑，均得易科罰金9萬元，可上訴。

犯罪事實指出，原先均在陸軍步兵第109旅「虎躍部隊」步一營步一連服義務役的嚴、邱、賴、黃、陳、高、陳及彭姓男子，2024年11月17日晚間8時，在桃園市楊梅區太平里營區步一連的營舍內，因故對上官即張姓下士心生不滿，8人分別以徒手毆打及推擠等方式圍毆，造成張某腦震盪、頭皮開放性傷口2公分、右側手部擦傷、左側上臂挫傷、右側腕部挫傷、頭部右耳撕裂傷等傷害。

案經在場的黃、陳姓2名中士、王及吳姓2名下士上前制止，將受傷的張某送醫縫合，回報監察官及保防官，由憲兵指揮部桃園憲兵隊移送偵辦；檢方偵查認為，8人雖因激憤而出手，但被害人張某仍屬其上官，集體毆打行為已嚴重破壞軍中倫理秩序，造成部隊管理困難，加上109旅出具意見書佐證影響，建請法院必須從重量刑，維護軍紀。

事件的導火線起源於張姓下士同年10月25日於北測中心進訓期間，在野外訓場將個人蘋果手機MDM系統任務模式解鎖錄影自拍後，同年11月17日公開上傳個人抖音，遭臉書粉專「靠北長官」曝光後，單位實施連坐懲處，取消1個月18榮譽假，也就是無法在周五晚間6時放假離營，此舉埋下士兵與上官之間的恩怨。

根據109旅的刑事陳述意見狀陳稱，被告8人的行為雖然是基於「激憤」或「義憤」，但仍屬暴行犯上。強調軍紀為軍隊命脈，被告的行為已破壞軍中倫理秩序，導致部隊管理困難，該旅為新訓單位，人員流動快速，若不重懲，恐招致其他官兵不當仿傚，致軍中紀律敗壤，因此懇請法院能從重量刑。

法官審理認為，嚴姓等8人是以徒手及推擠方式對被害張姓下士施暴，因「激憤」而犯案，並非發洩對社會不滿而無差別施暴，反社會傾向及惡質程度不明顯；不予減刑的原因是被害人受有腦震盪等傷害，且犯罪地點在軍營內，破壞軍中倫理及軍紀，導致部隊管理困難，難以寬恕。

法官針對軍方請求重懲以維護軍紀解釋，由於「對上官施強暴」已經是陸海空軍刑法49條3項的構成要件，依據禁止雙重評價原則，不得再次將「以暴行犯上」列為加重量刑的因子；法院在法定刑度3年以下有期徒刑、拘役或新台幣30萬元以下罰金的範圍內，挑選「較重」的有期徒刑，而非僅量處拘役或罰金，認為此刑罰已足以給予相應責任，並達到嚇阻犯罪效果。