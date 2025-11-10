長治鄉長吳亮慶下注總統選舉賭盤判拘役58天 檢方不服上訴結果出爐

屏東縣長治鄉長吳亮慶等5人在2023年7到8月，以2024年總統大選賭盤下注，賴清德讓柯文哲80萬票，5人向鄭男下注，1注1萬元。屏東地院一審簡易庭判吳亮慶處拘役58天，可易科罰金。檢方認為量刑無嚇阻力上訴二審。屏東地院二審合議庭判上訴駁回，維持原判決。全案定讞。

吳亮慶今說，他知道檢方有上訴，判決結果他贏了，他會接到判決書後再規定期限內去繳罰金。他當時也沒有想要上訴，光是律師費就要花6萬元，一審處拘役58天，可易科罰金一天一千元，罰5.8萬元。

檢方上訴指出，吳亮慶等5人以每注1萬元金額，合計下注138支，數量頗多，已足以影響選舉結果，且賭資合計達138萬元，足見吳亮慶等人具備相當資力，5人的刑度如均換算為罰金，與賭注金額相較，不成比例，輕重失衡，幾乎沒有嚇阻效力。且其他賭客經檢方緩起訴處分，須繳8萬到6萬元的緩起訴處分金，吳亮慶等人的刑度與緩起訴處分金差太大，難免有不公平嫌疑。

檢方上訴表示，吳亮慶犯下此案時，具有縣議員身分，理應以身作則，維護清正選風，卻下注選舉賭盤，更值得非難，原審有量刑過輕之嫌，請將原判決撤銷，更為適當合法的判決。

屏東地院二審合議庭審理認為，原審就刑罰裁量職權的行使，沒有逾越法律規定範圍，也沒有濫用權限的情形。原判決量刑並無太輕，縱與檢方主觀期待有落差，仍難指其量刑有何不當或違法。又刑事判決的刑事處罰，與檢方緩起訴處分諭知一定金額作為緩起訴條件，兩者的性質、效果與影響，本非相同，自難相提並論。合議庭認為，檢方上訴無理由，駁回上訴。