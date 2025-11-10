快訊

鳳凰颱風逼近最新風雨預測出爐 12縣市達停班課標準

不斷更新／鳳凰颱風接近中 花蓮、澎湖宣布明日放颱風假

台中賓士臨停路旁推撞他車逕離 警法眼揪出開罰

中央社／ 台中10日電

台中賴姓男子日前開車臨停路旁，不慎先撞上電動輔具車再推撞轎車，他未確認狀況就直接離開；經被害車主報案，警方調監視器畫面通知賴男到案，並出示證據他才坦承肇事，被警方依法開罰。

台中市警察局第三分局今天表示，交通分隊日前晚間8時接獲57歲吳姓女子報案稱，位於南區工學路住家前停放的小客車與電動輔具車，遭其他車輛撞擊有明顯凹痕，但對方肇事卻未留下任何聯絡方式即離去。

經警方到場調閱監視器影像發現，賓士車臨時停靠路旁時，直接撞上電動輔具車，進而推撞前方小客車，但肇事駕駛卻僅是略為倒車，1名男子雖曾下車，卻未上前確認損傷情形，約5分鐘後便逕自開車離開現場。

警方透過監視器影像鎖定涉案車輛，由於車輛登記在公司名下，由員警寄發通知書後，聯繫上25歲賴男到案說明。

賴男原先否認肇事，直到警方在肇事車輛發現明顯擦撞痕跡，加上監視器畫面佐證，才讓他坦承肇事；警方後續依違反道路交通管理處罰條例規定，對賴男因肇事後未依規定處置，警方依法舉發，並協助被害車主辦理後續賠償事宜，讓吳女感謝警方協助。

警方提醒，依道交條例第62條規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新台幣1000元以上、3000元以下罰鍰，逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月；呼籲民眾若不慎發生交通事故，應立即報警，並留在現場配合處理。

監視器 電動 輔具

延伸閱讀

幼兒園監視器畫面僅存14天存漏洞 侯友宜允研議延長至1月

影／賓士車撞兩車裝沒事開溜…好鄰居告訴車主 警揪出涉案人告發

開BMW上國道駕駛突恍神 擦撞賓士害2車失控猛撞護欄

台65線大貨車鬼切衝撞賓士 網見過程罵翻：亂開車害人

相關新聞

北捷婦持雨傘打傷2歲女童遭起訴 車廂內衝突畫面曝

曾姓婦人今年9月在台北捷運車廂內因讓座問題與人爆口角遭踹，引發社會關注，她去年同樣不滿父女檔坐博愛座，持雨傘在北捷車廂打...

剴剴案無期徒刑判得太重？法官函調2保母探視紀錄查證

1歲男童剴剴遭保母虐死，保母姊妹劉彩萱、劉若琳一審判無期徒刑、有期徒刑18年，姊妹認刑度太重提上訴；台灣高等法院今開準備...

姐弟戀鬧金錢糾紛！男拿刀砍釀1死1傷 今開庭播錄音：他們搶黃金

台中洪姓男子和大19歲的李姓女友分手後，李女為討要交往時給的現金、金飾，透過鄭姓、高姓男子上門討債，洪男持刀失控殺死高男...

民眾黨走讀8警受傷！北檢二度傳喚 黃國昌：賴清德要好好複習兩公約

民眾黨今年8月底走讀活動中有8名員警受傷，台北地檢署今二度依違反集會遊行法等，傳喚民眾黨主席黃國昌。黃國昌下午抵達北檢，...

長治鄉長吳亮慶下注總統選舉賭盤判拘役58天 檢方不服上訴結果出爐

屏東縣長治鄉長吳亮慶等5人在2023年7到8月，以2024年總統大選賭盤下注，賴清德讓柯文哲80萬票，5人向鄭男下注，1...

妻控結褵52年夫交越南妹 她開庭：「心軟沒留照」求償80萬敗訴

台中市一名婦人指控已結褵52年的丈夫，去年間認識一名越南女子，丈夫帶著越南妹返家，還用手摸越南女子下體，人妻以侵害配偶權...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。