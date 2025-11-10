台中賓士臨停路旁推撞他車逕離 警法眼揪出開罰

台中賴姓男子日前開車臨停路旁，不慎先撞上電動輔具車再推撞轎車，他未確認狀況就直接離開；經被害車主報案，警方調監視器畫面通知賴男到案，並出示證據他才坦承肇事，被警方依法開罰。

台中市警察局第三分局今天表示，交通分隊日前晚間8時接獲57歲吳姓女子報案稱，位於南區工學路住家前停放的小客車與電動輔具車，遭其他車輛撞擊有明顯凹痕，但對方肇事卻未留下任何聯絡方式即離去。

經警方到場調閱監視器影像發現，賓士車臨時停靠路旁時，直接撞上電動輔具車，進而推撞前方小客車，但肇事駕駛卻僅是略為倒車，1名男子雖曾下車，卻未上前確認損傷情形，約5分鐘後便逕自開車離開現場。

警方透過監視器影像鎖定涉案車輛，由於車輛登記在公司名下，由員警寄發通知書後，聯繫上25歲賴男到案說明。

賴男原先否認肇事，直到警方在肇事車輛發現明顯擦撞痕跡，加上監視器畫面佐證，才讓他坦承肇事；警方後續依違反道路交通管理處罰條例規定，對賴男因肇事後未依規定處置，警方依法舉發，並協助被害車主辦理後續賠償事宜，讓吳女感謝警方協助。

警方提醒，依道交條例第62條規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新台幣1000元以上、3000元以下罰鍰，逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月；呼籲民眾若不慎發生交通事故，應立即報警，並留在現場配合處理。