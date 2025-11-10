劉姓保母姊妹涉虐剴剴案 二審定12/22辯論終結

快訊

中央社／ 台北10日電

高院今天審理「剴剴」遭虐死案，法官諭知函查北所有關保母姊妹劉彩萱、劉若琳的接見、書信等狀況，了解復歸社會可能性，預計全案12月22日審理、辯論終結並定宣判日。

一審台北地院國民法官法庭判處劉彩萱無期徒刑、褫奪公權終身，劉若琳有期徒刑18年。案經上訴，二審由台灣高等法院審理。

高院今天召開準備程序庭，法官確認全案聲請調查證據範圍，僅被告劉彩萱聲請17項、劉若琳聲請3項。

法官評議後諭知，聲請調查證據部分，劉彩萱獲准3項、劉若琳獲准1項，共通點均是向看守所調閱從今年5月間獲准解除禁見後，其與親友接見、書信、用藥等狀況，以了解其復歸社會可能性。

劉彩萱另2項獲准部分，是辯護人聲請調查法務部年報及內政部資料，了解受刑人假釋率及平均壽命表等，以證明劉彩萱遭判無期徒刑幾乎等於完全隔絕社會，有裁量過重的不當。

法官諭知，其餘16項聲請包含辯護人主張媒體多項報導污染國民法官心證，以及調閱檢方與鑑定人丘彥南醫師之間往來記錄，以證明原審合議庭訴訟指揮、判決有違誤部分，經二審合議庭評議，認定非新證據、有可歸責辯護人情形等，均沒有調查必要，駁回聲請。全案準備程序終結。

另一方面，因劉彩萱、劉若琳30日羈押期滿，受命法官文家倩進行延長羈押訊問。檢方表示，她們仍有羈押必要，請求續行延押；劉彩萱及劉若琳均表示，請依法審酌。法官庭末諭知，是否延押經評議後裁定，並定12月22日續行審理及辯論，預計當天辯論終結。

全案緣於，劉彩萱、劉若琳姊妹於民國112年8月間受兒福聯盟委託照顧1歲男童「剴剴」，自同年9月1日起至12月23日，涉嫌對「剴剴」犯凌虐、妨害自由、傷害等行為，「剴剴」於同年12月24日凌晨無意識，傷重送醫不治。

一審台北地方法院國民法官法庭認為，劉彩萱、劉若琳2人犯罪動機以虐取樂，惡性重大危害甚鉅，且未與被害人家屬和解，社會復歸可能性為中或中上程度，判決劉彩萱無期徒刑、褫奪公權終身，劉若琳有期徒刑18年。

檢方僅針對劉若琳科刑18年過輕，提起上訴；劉彩萱、劉若琳對原審判刑全部上訴，案件由二審高院審理。

