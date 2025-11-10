聽新聞
0:00 / 0:00
北捷婦持雨傘打傷2歲女童遭起訴 車廂內衝突畫面曝
曾姓婦人今年9月在台北捷運車廂內因讓座問題與人爆口角遭踹，引發社會關注，她去年同樣不滿父女檔坐博愛座，持雨傘在北捷車廂打傷2歲女童，台北地檢署偵結依故意對兒童傷害等罪嫌起訴，相關監視器畫面隨之曝光。
警方調查，73歲曾女去年2月4日下午1時許在北捷車廂內，途徑民權西路站附近時，持雨傘揮打博愛座上的2歲女童，女童父親後續向新北市警局三重分局報案提告，案件轉入案發轄區台北市警局中山分局續差，台北地檢署近日偵結起訴。
然而曾婦經通知遲未到案，遭檢方發布通緝，直至日前再次與民眾因讓座問題起糾紛，反遭民眾踢踹，警方介入時發現曾婦通緝身分，詢後依法解送歸案並送辦。
警方呼籲，民眾遇有糾紛應保持理性，切勿訴諸暴力，警方針對暴力事件，絕對嚴辦到底，絕不寬貸。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言