北捷婦持雨傘打傷2歲女童遭起訴 車廂內衝突畫面曝

曾姓婦人今年9月在台北捷運車廂內因讓座問題與人爆口角遭踹，引發社會關注，她去年同樣不滿父女檔坐博愛座，持雨傘在北捷車廂打傷2歲女童，台北地檢署偵結依故意對兒童傷害等罪嫌起訴，相關監視器畫面隨之曝光。

警方調查，73歲曾女去年2月4日下午1時許在北捷車廂內，途徑民權西路站附近時，持雨傘揮打博愛座上的2歲女童，女童父親後續向新北市警局三重分局報案提告，案件轉入案發轄區台北市警局中山分局續差，台北地檢署近日偵結起訴。

然而曾婦經通知遲未到案，遭檢方發布通緝，直至日前再次與民眾因讓座問題起糾紛，反遭民眾踢踹，警方介入時發現曾婦通緝身分，詢後依法解送歸案並送辦。