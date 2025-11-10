剴剴案無期徒刑判得太重？法官函調2保母探視紀錄查證

1歲男童剴剴遭保母虐死，保母姊妹劉彩萱、劉若琳一審判無期徒刑、有期徒刑18年，姊妹認刑度太重提上訴；台灣高等法院今開準備庭，劉彩萱、劉若琳辯護人主張2人有復歸社會可能，聲請調查她們解除禁見後家人探視等紀錄，法官裁准。

劉彩萱、劉若琳目前羈押在矯正署台北女子看守所，未禁見，她們的家人、配偶不時前往看守所探視，合議庭即日起發函機關函調相關資料查證。

開庭前，兒少守護行動團體表示，虐童案加害者至今避重就輕，未誠實交代長期凌虐剴剴致死的動機，只是透過律師操作程序手段、拖延審理、消耗檢方與社會注意力，呼籲大眾持續關注案件進展，並盼二審順利進行。

劉彩萱聲請調查罪責證據，包括媒體報導讓一審合議庭量刑產生預斷、未適當指揮訴訟影響判決刑度，此外，一審認定她使用果汁機將鍋巴廚餘餵食剴剴，另違反論理法則，還聲請調查法醫研究所解剖報告工作底稿，法官評議後均駁回。

不過，劉彩萱的辯護人聲請調查法務部、內政部統計年報，以證明無期徒刑判決會將她完全隔絕於社會之外，以及她於看守所解除禁見後家人會見、寄送物品等證據，法官則認有調查的必要。

劉若琳聲請勘驗1紅色洗澡盆，證明曾將剴剴扶正，另聲請勘驗檢方與鑑定人呂立、丘彥南的電子郵件，待證鑑定人的報告偏頗，合議庭認為無調查必要。

至於劉若琳聲請調查今年5月14日解除禁見處分後在監與家人書信往來、就醫紀錄、用藥情形、受輔導紀錄等資料，以證明她與家人互動良好，有復歸社會的可能，合議庭評議後諭示准予調查。

劉彩萱、劉若琳2023年8月間受兒福聯盟委託照顧1歲男童「剴剴」，2023年9月1日起至12月23日涉嫌對「剴剴」凌虐，「剴剴」於2023年12月24日凌晨無意識，傷重送醫不治，劉彩萱、劉若琳被偵辦、起訴。