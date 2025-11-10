快訊

預計下午5時30分發海警 一圖看4階段降雨「東半部發紫」

鳳凰颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台24小時盯現況

聽新聞
0:00 / 0:00

姐弟戀鬧金錢糾紛！男拿刀砍釀1死1傷 今開庭播錄音：他們搶黃金

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中洪姓男子和大19歲的李姓女友分手後，李女為討要交往時給的現金、金飾，透過鄭姓、高姓男子上門討債，洪男持刀失控殺死高男、鄭男重傷，檢方依殺人、殺人未遂罪起訴，今由國民法官開庭審理，檢方提示案發時鄰居拍攝到的案發過程，以及洪男報案電話，洪提到「我拿刀反擊，我殺人了，他們要搶黃金」等語，辯方爭點在於此案是殺人抑或是傷害致死、或過失致死，預計12日審結宣判。

此案今由台中地院國民法官審理，辯方律師爭點在於，此案是否構成殺人，抑或是傷害致死、過失致死，另外也爭執此案有無刑法59條情堪憫恕，以及自首的減刑條件，未來將在審理時，由國民法官依照證據與證人證詞評判。

今天檢方也出示當時案發時，鄰居以手機拍攝到的影像，畫面拍到高男、鄭男二人在與洪男衝突後滿身是血離開房間，大樓監視器也拍下，二人最後因失血過多，倒臥在大樓一樓的影像。

另外也播放洪男在案發後打電話報警的錄音，洪男在報案電話中語氣緊張，提到對方有兩個人，「一直打我」、「我拿刀反擊」、「房間都是血」、「我殺人了」、「快派人來」等語。

此案預計明天續行審理，鄭姓被害人與曾姓法醫也將出庭作證，還原當時案發狀況。

檢警調查，洪男（32歲）和李女（51歲）曾交往2年多，直到2024年9月中秋節前後分手，李女認洪男應該歸還之前贈送的10多萬元、40萬元金飾，李女透過管道，找上鄭男、高男出面討債。

去年9月23日鄭、高前往洪男位於霧峰區的住處敲門討債時，三人爆發肢體衝突，洪男抽出長約20公分的料理刀朝高、鄭砍殺，高傷重不治身亡、鄭重傷。

檢方依雙方證詞、相驗紀錄及現場扣案證物等，認定洪男犯嫌明確，在今年5月間偵結，依殺人、殺人未遂2罪嫌起訴洪男，全案移審台中地院後依法將由國民法庭審理。

台中市洪姓男子去年持刀砍殺上門討債的鄭男、高男，釀一死一傷，此案今由國民法官審理。圖／本報資料照
台中市洪姓男子去年持刀砍殺上門討債的鄭男、高男，釀一死一傷，此案今由國民法官審理。圖／本報資料照

國民法官 殺人未遂 討債

延伸閱讀

早上喝咖啡讓血壓血糖雙雙飆高！營養師揭8條飲食黃金法則

王家衛爭議錄音再流出！周迅、陳坤被指割韭菜「開班騙劇本」

銷售純金飾品要開發票 出售黃金要開立免稅憑證

普發現金開跑 刑事局統計類似詐騙手法已5件

相關新聞

姐弟戀鬧金錢糾紛！男拿刀砍釀1死1傷 今開庭播錄音：他們搶黃金

台中洪姓男子和大19歲的李姓女友分手後，李女為討要交往時給的現金、金飾，透過鄭姓、高姓男子上門討債，洪男持刀失控殺死高男...

民眾黨走讀8警受傷！北檢二度傳喚 黃國昌：賴清德要好好複習兩公約

民眾黨今年8月底走讀活動中有8名員警受傷，台北地檢署今二度依違反集會遊行法等，傳喚民眾黨主席黃國昌。黃國昌下午抵達北檢，...

妻控結褵52年夫交越南妹 她開庭：「心軟沒留照」求償80萬敗訴

台中市一名婦人指控已結褵52年的丈夫，去年間認識一名越南女子，丈夫帶著越南妹返家，還用手摸越南女子下體，人妻以侵害配偶權...

剴剴案無期徒刑判得太重？法官函調2保母探視紀錄查證

1歲男童剴剴遭保母虐死，保母姊妹劉彩萱、劉若琳一審判無期徒刑、有期徒刑18年，姊妹認刑度太重提上訴；台灣高等法院今開準備...

女子向王文洋求償10億 法院判決結果出爐

74歲的宏仁集團總裁王文洋捲入一樁私人官司惹民事訴訟，他被一名女子提起民事求償10億元，台北地院審理認為，提告的女方沒有...

補發權狀暗藏買賣同意書 三重前6連霸里長楷模盜賣里民房產遭羈押

曾連任6屆里長並榮獲新北市特優里長楷模殊榮的三重區五順里長前里長洪嘉仁，今年5月才爆出盜用里民印章偽造本票聲請強制執行，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。