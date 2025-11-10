姐弟戀鬧金錢糾紛！男拿刀砍釀1死1傷 今開庭播錄音：他們搶黃金

台中洪姓男子和大19歲的李姓女友分手後，李女為討要交往時給的現金、金飾，透過鄭姓、高姓男子上門討債，洪男持刀失控殺死高男、鄭男重傷，檢方依殺人、殺人未遂罪起訴，今由國民法官開庭審理，檢方提示案發時鄰居拍攝到的案發過程，以及洪男報案電話，洪提到「我拿刀反擊，我殺人了，他們要搶黃金」等語，辯方爭點在於此案是殺人抑或是傷害致死、或過失致死，預計12日審結宣判。

此案今由台中地院國民法官審理，辯方律師爭點在於，此案是否構成殺人，抑或是傷害致死、過失致死，另外也爭執此案有無刑法59條情堪憫恕，以及自首的減刑條件，未來將在審理時，由國民法官依照證據與證人證詞評判。

今天檢方也出示當時案發時，鄰居以手機拍攝到的影像，畫面拍到高男、鄭男二人在與洪男衝突後滿身是血離開房間，大樓監視器也拍下，二人最後因失血過多，倒臥在大樓一樓的影像。

另外也播放洪男在案發後打電話報警的錄音，洪男在報案電話中語氣緊張，提到對方有兩個人，「一直打我」、「我拿刀反擊」、「房間都是血」、「我殺人了」、「快派人來」等語。

此案預計明天續行審理，鄭姓被害人與曾姓法醫也將出庭作證，還原當時案發狀況。

檢警調查，洪男（32歲）和李女（51歲）曾交往2年多，直到2024年9月中秋節前後分手，李女認洪男應該歸還之前贈送的10多萬元、40萬元金飾，李女透過管道，找上鄭男、高男出面討債。

去年9月23日鄭、高前往洪男位於霧峰區的住處敲門討債時，三人爆發肢體衝突，洪男抽出長約20公分的料理刀朝高、鄭砍殺，高傷重不治身亡、鄭重傷。